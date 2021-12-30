Украина рассматривает синхронизацию санкций со странами-союзниками 30.12.2021, 22:04

Об этом заявил секретарь СНБО Украины.

СНБО рассмотрел вопрос синхронизации санкций с иностранными партнерами Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря.

Украина намерена вводить санкции против украинцев, если они попали под санкции со стороны иностранных партнеров страны.

«Есть вопрос возможности синхронизации санкций с партнерами нашими в случае введения санкций против граждан Украины, чтобы мы так же сотрудничали по этому вопросу», - сказал Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».