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Украина рассматривает синхронизацию санкций со странами-союзниками

  • 30.12.2021, 22:04
Украина рассматривает синхронизацию санкций со странами-союзниками

Об этом заявил секретарь СНБО Украины.

СНБО рассмотрел вопрос синхронизации санкций с иностранными партнерами Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в четверг, 30 декабря.

Украина намерена вводить санкции против украинцев, если они попали под санкции со стороны иностранных партнеров страны.

«Есть вопрос возможности синхронизации санкций с партнерами нашими в случае введения санкций против граждан Украины, чтобы мы так же сотрудничали по этому вопросу», - сказал Данилов.

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