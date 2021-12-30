Сколько стоит накрыть новогодний стол в Беларуси? 2 30.12.2021, 23:14

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Подсчитан минимальный бюджет.

В этом году многие белорусы решили отметить Новый год скромно и без посещения дорогих ресторанов. Причин на то несколько. Во-первых, материальное положение белорусов сейчас на самое лучшее. Кто-то остался без работы, не получает зарплаты по несколько месяцев или работает за совсем небольшие деньги. Во-вторых, настроение у многих белорусов в канун Нового года не самое праздничное. Журналисты «Нашей Нивы» решили посчитать, в какую сумму в этом году для среднестатистического белоруса обойдется праздничный ужин в узком семейном кругу.

Этот бюджет журналисты рассчитывают на семью — двое взрослых + двое детей. Наиболее традиционное новогоднее меню белорусов, выглядит примерно так:

салат «Оливье»,

салат «Сельдь под шубой»,

нарезка из овощей,

основные мясные блюда (к примеру, курица в духовке, мясо по-французски),

картофель на гарнир, колбасная нарезка, немного бутербродов с красной икрой (все же традиция!),

сырная нарезка,

маслины,

фрукты,

конфеты,

алкоголь,

соки, минералка.

Чтобы не покупать лишнего, заблаговременно составим точный список, чего и сколько нам нужно купить в магазине.

Цены, которые приведены ниже, журналисты проверили на infoprice.by. Это сервис, на котором можно сравнить цены на продукты. Причем, ориентировались мы на самые низкие из них. За исключением алкоголя. На алкоголь приведены средние цены.

В итоге получается, что за все эти продукты, придется отдать 172 рубля 57 копеек. Напомним, мы выбирали самые дешевые продукты и покупали их по-минимуму. Учитывая, что минимальная зарплата в Беларуси сейчас 400 рублей, то получается, что за самый классический праздничный ужин белорусам придется отдать половину минимальной зарплаты.

А с учетом, что, кроме еды, к празднику хочется приготовить еще и подарки, то минимальной зарплаты для встречи Нового 2022 года классической белорусской семье точно не хватит.

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