Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего на чемпионате мира по блицу

Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего на чемпионате мира по блицу1
- 30.12.2021, 22:27
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Чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц прошел в Варшаве.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над российским шахматистом Яном Непомнящим в 20-м туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Варшаве.
Непомнящий играл черными фигурами.
В конце ноября - начале декабря шахматисты встречались в матче за мировую корону в классических шахматах, сильнее оказался норвежец (7,5-3,5).