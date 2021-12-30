Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего на чемпионате мира по блицу 1 30.12.2021, 22:27

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Магнус Карлсен

Чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц прошел в Варшаве.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над российским шахматистом Яном Непомнящим в 20-м туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Варшаве.

Непомнящий играл черными фигурами.

В конце ноября - начале декабря шахматисты встречались в матче за мировую корону в классических шахматах, сильнее оказался норвежец (7,5-3,5).

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