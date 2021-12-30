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Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего на чемпионате мира по блицу

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  • 30.12.2021, 22:27
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Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего на чемпионате мира по блицу
Магнус Карлсен

Чемпионат мира по быстрым шахматам в дисциплине блиц прошел в Варшаве.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над российским шахматистом Яном Непомнящим в 20-м туре чемпионата мира по блицу, который проходит в Варшаве.

Непомнящий играл черными фигурами.

В конце ноября - начале декабря шахматисты встречались в матче за мировую корону в классических шахматах, сильнее оказался норвежец (7,5-3,5).

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