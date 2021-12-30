«Росбалт»: Лукашенко дали 0 рублей 0 копеек 11 30.12.2021, 22:34

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Узурпатор вернулся в Минск «в большом обломе».

Ритуальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге на второй день плавно перетек во встречу Лукашенко и Путина, которая тоже оказалась «никакой», пишет «Росбалт».

Лукашенко попытался перевести разговор в выгодную ему линию совместной защиты от коварного Запада через укрепление белорусско-российского военного взаимодействия, а Путин, в свою очередь, стремился склонить общение в экономическую сторону — для Лукашенко весьма невыгодную.

Александр Григорьевич при этом упорно намекал: помогите материально, а то вновь придется с Европой мириться. А Путин давал понять, что не хуже его знает реальную экономическую ситуацию в Беларуси. У вас она, дескать, неплохая, ВВП растет, к тому же мы вас допустили к госзакупкам, так что не прибедняйся. Получился жесткий троллинг в стиле: «Если вы сами справляетесь, то зачем вам наши деньги?» Дали 0 рублей 0 копеек.

В общем, Лукашенко вернулся в Минск «в большом обломе»: без денег, зато с навязанными ему военными учениями и с негативными отзывами кремлевских экспертов по новой Конституции.

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