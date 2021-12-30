закрыть
31 декабря 2021, пятница, 1:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

1
  • 30.12.2021, 22:49
  • 2,748
Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки
Илон Маск

Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля.

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Он отметил, что в лучшем случае это может произойти в этом десятилетии, в худшем - через 10 лет.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК со ссылкой на его интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.

"В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем - через 10 лет", - сказал Маск, отвечая на вопрос о том, когда компания SpaceX планирует доставить людей на Марс.

Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.

Кроме того, он отметил необходимость минимизации затрат. Маск уточнил, что сегодня никто не может полететь на Марс за один триллион долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип