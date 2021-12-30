Задержанная в Беларуси гражданка Израиля освобождена 30.12.2021, 23:01

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Адвокат Майя Райтен-Столь отправляется на родину.

Израильский адвокат Майя Райтен-Столь, задержанная в минском аэропорту в ноябре, освобождена из-под стражи в четверг, 30 декабря, и отправляется в Израиль, сообщает издание Ynet.

Напомним, в начале ноября Райтен-Столь прилетела в Минск на встречу с клиентом. В аэропорту в ее сумке нашли 2,5 грамм марихуаны. У женщины было медицинское разрешение на каннабис, но в Беларуси этот документ не имеет юридической силы. Райтен-Столь поместили в СИЗО на ул. Володарского.

27 декабря состоялся телефонный разговор между Лукашенко и президентом Израиля Хаимом Херцогом, в ходе которого обсуждались «гуманитарные вопросы». По информации издания, после разговора прошел суд, который назначил израильтянке штраф в размере 2,5 тысяч долларов. После приговора ее освободили.

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