Переговоры Байдена и Путина продлились 50 минут 3 31.12.2021, 8:03

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Инициатором звонка была российская сторона.

В Белом доме сообщили, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин разговаривали 50 минут, передает в Twitter корреспондент The Washington Post Сын Мин Ким.

Телефонный звонок начался в 23:35 и закончился в 00:25 по минскому времени, подробности пока не известны. Инициатором переговоров была российская сторона.

Ended at 4:25 p.m. ET, according to a White House official. — Seung Min Kim (@seungminkim) December 30, 2021

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков тоже заявил, что переговоры завершились, передает РИА Новости.

В Белом доме ранее говорили, что Байден предложит Путину «дипломатический путь» деэскалации на границе Украины и скажет, что США готовы укрепить страны НАТО дополнительными войсками в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину. Президенты также обсудят предстоящие переговоры США и России по «гарантиям безопасности» 10 января.

По данным The Washington Post, Байден собирался пригрозить собеседнику новыми экономическими санкциями.

Последний раз Байден и Путин говорили по видеосвязи 7 декабря. Тогда глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает обеспокоенность среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Главы МИД стран Большой семерки также предупредили Россию о «серьезных последствиях и тяжелой цене» в случае новой военной агрессии против Украины. Европарламент 16 декабря принял резолюцию, в которой призвал ввести жесткие санкции в ответ на возможное вторжение РФ.

По словам министра обороны Алексея Резникова, после переговоров Байдена и Путина 7 декабря Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины. Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину и заявил, что действия РФ будут зависеть от «гарантий безопасности».

Секретарь СНБО Алексей Данилов 30 декабря заявил, что украинские власти не видят прямой угрозы вторжения РФ и что сейчас Кремль физически не может начать большое вторжение.

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