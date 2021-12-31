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В Турции открыли туннель, соединяющий страну с Кавказским регионом

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  • 31.12.2021, 8:23
  • 3,988
В Турции открыли туннель, соединяющий страну с Кавказским регионом

Его начали строить в 2017 году.

На востоке Турции открыли двухкилометровый автомобильный тоннель Пиринкайалар. Он объединит страну с Кавказским регионом.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоимость проекта составила 11,5 млн. долларов.

«Желаю, чтобы тоннель Пиринкайалар, являющийся одним из важнейших элементов нашего проекта по обеспечению бесперебойного сообщения между Южной и Восточной Анатолией и Черным морем, был полезен нашей стране и региону», — говорится в сообщении.

Как сообщил Эрдоган, за последние 19 лет в Турции было израсходовано 3,5 трлн лир. ( 269 млрд долл.) на улучшение инфраструктуры; протяженность автодорог с разделенными полосами движения увеличена с 6,1 тыс. км до почти 28,5 тыс. км, а количество аэропортов выросло до 56-ти.

Строительство тоннеля Пиринкайалар было начато в 2017 году, длина тоннеля составляет 2272 м, соединительная дорога к нему — 1070 м. Стоимость проекта 150 млн турецких лир ( 11,5 млн долл.).

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