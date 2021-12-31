Денег нет, но вы держитесь: как обманывают белорусских рабочих 2 31.12.2021, 8:33

10,324

фото: bymedia.by

Самые распространенные виды манипуляций зарплатами.

Телегам-канал БОР рассказал, как обманывают рабочих на главных заводах Беларуси:

— Многих на МЗКТ давно перевели на оклады. Объясняют тем, что мало работы. Выходит где-то 1300 на руки + 13-ая зарплата и раз в квартал премия в виде экспортных, то есть бонус за заказы, выполненные на экспорт. Такая же практика случается порой и на МТЗ.

При этом мастера часто просят сотрудников оставаться сверхурочно на пару часов. Бонус за смену выходит примерно в 16 рублей. В целом, неплохо, но зарплата остается такой же. Как? А вот просто, говорят, что это все те же экспортные.

И это не единственные выкрутасы местных эффективных менеджеров. На МТЗ, например, массово манипулируют КТУ. Что это? Коэффициент полезного участия. То есть, у каждого сотрудника есть базовое КТУ, умножив которое на тарифную ставку работник может рассчитать, на какую зарплату может рассчитывать. Но вот что интересно: никто собственного КТУ не знает. Его выставляет мастер так, как ему заблагорассудится. А дальше — живите как хотите.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.