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Лукашисты озаботились подгузниками и прокладками

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  • 31.12.2021, 8:41
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Лукашисты озаботились подгузниками и прокладками
фото: TUT.BY

Цены на эти товары начали регулировать.

МАРТ установил предельную торговую надбавку на женские гигиенические прокладки и подгузники для взрослых. Она не может превышать 30% к отпускной цене производителя или импортера.

В ведомстве уточняют, что торговля должна устанавливать цены на прокладки и подгузники «с учетом конъюнктуры рынка», но не выше, чем на 30% к отпускной цене производителя или импортера.

Ограничения заработают с 1 января. Их вводят на 90 дней.

Ранее в апреле 2020 года женские гигиенические прокладки и подгузники включали в список социально значимых товаров, на которые регулируются цены, но позже их исключили из этого перечня.

Напомним, накануне МАРТ продлил регулирование цен на социально значимые товары еще на три месяца.

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