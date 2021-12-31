В Белом доме рассказали, о чем Байден предупредил Путина 5 31.12.2021, 8:48

10,246

США готовы дать России решительный ответ.

Телефонные переговоры, которые прошли по запросу Путина , начались в 15:35 по Вашингтонскому времени. По словам официальных лиц США, на которые ссылается агентство Reuters, беседа продолжалась 50 минут.

В ближайшее время и Белый дом, и Кремль представят свои комментарии по поводу сегодняшних переговоров, сообщает «Голос Америки».

Ожидалось, что Байден и Путин обсудят ряд тем, включая не только напряженную ситуацию в Европе, но и вялотекущие переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы.

Москва обеспокоена тем, что, по ее словам, Запад проводит перевооружение Украины. Кремль заявил, что хочет юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и что определенные наступательные вооружения не будут размещены в Украине или в других соседних странах.

Переговоры на уровне лидеров предваряют встречу США и России по вопросам безопасности 10 января, за которой последуют заседание Россия-НАТО 12 января и более широкая конференция в формате ОБСЕ, намеченная на 13 января.

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, на которого ссылается Reuters, обеспокоенность США в последние недели не утихает, несмотря на недавние сообщения о том, что Россия отводит около 10 тысяч военнослужащих от своей границы с Украиной. Другие официальные лица заявили, что они не видели достаточно доказательств, подтверждающих, что Россия отводит свои войска.

Администрация Байдена заявила российским официальным лицам, что США предпримут решительные и быстрые экономические меры против России и укрепят НАТО в случае нового российского вторжения в Украину. Но президент США в качестве альтернативы продвигает прямую дипломатию.

Путин, в свою очередь, сравнил нынешнюю напряженность с Карибским ракетным кризисом 1962 года времен «холодной войны».

Вашингтон считает некоторые из требований гарантий безопасности, выдвинутых Москвой, включая ограничения на расширение НАТО, нереальными.

Комментарий Белого дома

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сделала следующее заявление по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора президентов Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

«Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, включая запланированные на начало следующего года двусторонние переговоры в рамках Диалога по стратегической стабильности, переговоры в формате НАТО в рамках Совета Россия-НАТО и в формате ОБСЕ. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих переговорах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телебрифинга для прессы назвал тон состоявшегося телефонного разговора президентов «серьезным и предметным». В ходе беседы два лидера изложили обозначенные ранее позиции. В частности, президент Байден вновь подчеркнул свою приверженность поиску дипломатического пути решения проблем и деэскалации. Вместе с тем американская сторона четко дала понять, что Вашингтон готов оказать Киеву экономическую, дипломатическую и другую помощь в случае обострения ситуации.

Президент Байден, по словам сотрудника администрации США, подчеркнул принцип, которого неукоснительно придерживаются Соединенные Штаты в переговорах с Россией, - ни один из вопросов, связанных с безопасностью американских союзников и партнеров, не будет решаться без их участия. Путин принял это к сведению, подчеркнул представитель Белого дома.

В начале января Вашингтон намерен продолжить «очень интенсивный период консультаций» со своими европейскими союзниками и партнерами, включая предоставление им отчета о сегодняшнем разговоре между Байденом и Путиным. Представитель Белого дома напомнил, что в последние недели декабря подобные консультации активно велись между представителями Госдепартамента, Пентагона, Министерства финансов США, Совета национальной безопасности и соответствующими структурами стран ЕС и НАТО.

Отвечая на вопрос прессы о том, существует ли возможность такого изменения позиции США в отношении членства Украины в НАТО, которое бы удовлетворило Москву без предоставления письменных гарантий, сотрудник Белого дома отметил, что «наша позиция очень ясна» и основана на том, что «эти решения должны приниматься суверенными странами, очевидно, в результате консультаций с альянсом, а не на усмотрение других (стран)».

Представитель администрации также заявил, что США продолжат «очень внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной и готовиться к любому варианту развития событий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».