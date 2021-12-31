Лукашенко подсунули «ядовитую колоду» 7 31.12.2021, 9:05

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фото: ТАСС

Ситуация для диктатора ухудшается.

Израильский адвокат Майя Райтен-Столь, задержанная более месяца назад в аэропорту Минска после того, как в ее багаже была найдена медицинская марихуана, освобождена и вылетела в Израиль. Майя Райтен-Столь оказалась на свободе после того, как суд в Минске ограничился наложением на нее штрафа в размере 2,5 тысяч долларов.

Из этой истории уже успели сделать множество различных выводов, но в данном кейсе как раз нет ни капли конспирологии, пишет телеграм-канал CYNIC.

Что мы имеем? Гражданку иностранного государства, которую держали в ужасающих (для Беларуси - обычных) условиях и фактор иностранной помощи.

Освобождение по скандальному кейсу было осуществлено по 2 совершенно обыденным мотивам:

1) С Лукашенко тет-а-тет общался президент Израиля.

2) С ближайшим окружением Лукашенко работало МИД Израиля.

"Мякотка" в том, что Лукашенко данную стратегию публично озвучивал - он берет заложников, выкупать которых должны либо за деньги, либо за дипломатическое признание, либо за снятие санкций.

Ситуация для Лукашенко ухудшается: в рамках "Новогодней встречи" ему подсунули ядовитую колоду.

Но эти 2 кейса напрямую не связаны. Московское турне всего лишь усугубляет проблему изоляции, формирующей "угол, из которого выход исключительно в кремлевские жернова".

Лукашенко старается маневрировать и одновременно не терять лицо перед силовой вертикалью. Со штыков слезть уже никогда не получится - пропитанная кровью система снесет голову диктатора в тот момент, когда пятка Лукашенко оторвется от штыка. Причина элементарна - сбавление оборотов подчеркивает необходимость наказания виновных за "переход за рамки". И тогда вертикаль начнет сталкиваться с обратной стороной тюрьмы - она сама будет прикована цепями. А многих (особенно высоких свидетелей и главных исполнителей) придется ликвидировать, чтобы лишнее не болтали...

Выхода из ситуации со "штыками" нет. Тогда приходится применять тактику терроризма, захватывая иностранных представителей и продавая их же иностранным государствам.

"Торг" сработал, потому что лично президент Израиля клянчил "мирное урегулирование" проблемы с задержанным адвокатом. Без прямого звонка президента Израиля террористу Лукашенко не произошло бы ничего: гражданка получила бы срок за наркоту (хотя она имела на каннабис разрешение по медицинским показаниям).

Это элементарный шантаж минской власти для поддержания внутреннего авторитета "не до законов" при одновременной попытке ликвидации внешних дипломатических разрывов.

Так:

(1) Либерализация приводит к свержению Лукашенко действующей вертикалью (он перестает быть гарантом их защиты и становится угрозой)

(2) Интеграция приводит к свержению Лукашенко (причем ситуация давит с 2 сторон: и сам Лукашенко при поглощении РФ значительно теряет власть, и силовой клан, обслуживающий режим, моментально попадает в зависимое от Кремля состояние, которое катастрофически не нравится высшим звеньям, хотя очень устраивает младшее, поэтому вероятен переворот в случае полной сдачи Беларуси Москве).

Лукашенко все чаще хочет ощущать дух диалога под кодовым названием "Шамиль Басаев, вас не слышно".

Со штыков слезть нельзя - разве что в могилу. Альтернативой оттепели является шаг в руки к восточному соседу, но это та же "могила".

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