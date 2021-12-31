Самые популярные фильмы и шоу, которые смотрят на Новый год в разных странах 31.12.2021, 9:22

От Австрии до Японии.

Сайт mel.fm опубликовал список из 6 самых популярных фильмов и шоу, которые смотрят на Новый год в разных странах. В этой подборке — индийская версия «Иронии судьбы» и другие новогодние фильмы и шоу, которые в других странах традиционно смотрят 31 декабря.

Индия

Один из рекордсменов в прокате — фильм 2014 года «С Новым годом». Конечно, здесь танцуют и поют — это же индийское кино! И делает это довольно странная команда. Хакер, бывший уличный боец, минер, частично потерявший слух, и танцовщица из ресторана представляют Индию на всемирном чемпионате танцев (там, кстати, выступает и команда России). Конечно, они победят, попутно спасая упавшего во время выступления ребенка, члена корейской сборной, но на самом деле главное, что сделает команда, как в «Одиннадцати друзьях Оушена», — хитроумно ограбит негодяя, когда-то отправившего отца главного героя в тюрьму. Брильянты, танцы, ограбления, песни, слезы и любовь — рецепт стопроцентного успеха, и в этом фильме есть все, а еще, конечно, красавица, герой и много юмора. Звезды индийского кино не утратили куража, и в этом легко можно убедиться.

Буквальный ремейк «Иронии судьбы» на индийский лад — фильм «Я люблю NY», где NY, конечно, Новый год, но вполне возможно, что и Нью-Йорк, решайте сами. Будет и баня (с танцами, выпивкой и алкоголем), и, конечно, пьяный герой, которого друзья по ошибке запихнут в самолет и он окажется в Нью-Йорке, где попадет в квартиру индийской девушки, которая готовится к приходу жениха. Вместо Барбары Брыльской — индийская красавица Тикку, учительница, которая станцует и споет, вместо Андрея Мягкова — трудоголик Рандхир из Чикаго, ему уже 40, но он все еще не женат, так как робок и стеснителен (но поет и танцует). Будут и гости, а вместо мамы — большая индийская семья, но главное — любовь и надежда на чудо.

Португалия

В Португалии очень популярно новогоднее шоу «O Natal dos Hospitais» — «Рождество в больнице». Это концерт, который проходит в больницах, — и участники представления поют, танцуют и показывают номера для людей, которые из-за болезни не справляют Рождество дома, с семьей. В передаче участвуют как звезды, так и дети, и у шоу очень благородная концепция — когда тебе хорошо, не забывай о тех, кому плохо.

Италия

В Италии есть своя популярная новогодняя франшиза «Рождественские каникулы», и это, конечно, комедия — вроде наших «Елок». Оригинальный фильм 1983 года режиссера Карло Ванцины рассказывает историю новогоднего отдыха на горнолыжном курорте Кортина Д’Ампеццо нескольких семейств, одно из них — высокомерные снобы из Милана, другое — шумные римляне. Семьи разных поколений, и, пока самое юное сближается, катаясь на лыжах, их родители спорят, ссорятся, попадают в нелепые ситуации под поп-музыку 80-х. Пианист отеля Билло не пропускает ни одной юбки, все дамы отчаянно флиртуют и бросаются в любовные приключения, пока мужья катаются на лыжах и принимают солнечные ванны. В общем, если вы хотели узнать, что такое отдых на горнолыжном курорте, вам сюда. И да, все жестикулируют и говорят очень громко!

У фильма несколько продолжений, тоже весьма популярных.

Австрия

Пока в Америке смотрят мюзикл «Звуки музыки» 1965 года, в Австрии отдают предпочтение оригинальному фильму 1956 года «Семья Трапп». Несмотря на то что сюжет примерно одинаков и прототипы те же, история рассказана совершенно по-разному. Молодая монахиня, невинная, как агнец, и веселая, как ромашки на лугу, откомандировывается от Ноннебергского аббатства учить семерых детей капитана фон Траппа, национального героя Австрии и вдовца. Капитан красив, Мария прелестна, дети чудесные, и, конечно, этот роман обязан увенчаться свадьбой; но что неудачно — на дворе 1939 год. Происходит аншлюс, фашисты приходят в Зальцбург (город мелькает в фильме несколько раз, и он прекрасен), капитану, патриоту и стороннику австрийской независимости грозит арест. Семейство Трапп обожает петь, и на национальном смотре хоровых коллективов год назад американский продюсер пригласил их в Америку. Когда за капитаном приходит гестапо, Траппы покидают Зальцбург и переезжают в Америку. Поют, кстати, в фильме замечательно, а еще носят австрийскую национальную одежду — и в Зальцбурге ее носят до сих пор. Всем любителям Австрии понравится, славный фильм.

Япония

Пока вся Япония готовится встретить Новый год традиционными изысканными закусками о-сэти рери, вечером 31 декабря по телевизору показывают финал музыкального конкурса «Кохаку ута гассэн» — «Песенный турнир Красных и Белых», существующий с 1951 года. Это две команды самых популярных исполнителей прошлого года: «Красная команда» состоит из женщин и групп с женским вокалом, а «Белая команда» — из мужчин. Мальчики против девочек! Зрители голосуют — и интересно, какая команда победит.

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