На ТЭЦ-4 в Минске произошла авария 31.12.2021, 9:30

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Фрунзенский район столицы остался без электричества.

На ТЭЦ-4 в Минске сегодня утром произошла поломка, сообщает официальный телеграм-канал Мингорисполкома. «В течении 10 минут все потребители Фрунзенского района были подключены», — уточняют столичные чиновники. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. В «Минсктрансе» сегодня утром сообщали о временных сбоях в работе электротранспорта.

«Сегодня утром произошло отключение сети 110 кВт по всему Фрунзенскому району г. Минска. В течении 10 минут все потребители были подключены», — сообщают в Мингорисполкоме.

Специалисты сейчас работают на подстанции ТЭЦ-4, чтобы решить вопрос с поломкой.

«Производится ремонт разъединителя. Причина устанавливается», — рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

В «Минсктрансе» сегодня утром сообщали о сбоях в работе электротранспорта из-за повреждения контактной сети. «С 05.13 на проспекте Дзержинского — улице Хмелевского в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 36, 40, 53. Движение маршрута № 36 организовано по ул. Щорса, ул. Железнодорожная, ул. Московская, ул. Толстого, ул. Могилевская», — сообщали в организации. Через 10 минут движение восстановили.

Также останавливали движение троллейбусов на улицах Суражская (почти на час).

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