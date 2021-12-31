РФ стягивает дополнительные войска к границе с Украиной: появились новые лагеря и техника 3 31.12.2021, 9:34

2,200

иллюстрационное фото

К танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы.

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В частности, увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые и расширяется состав техники.

Об этом сообщила группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

«На фоне переговоров с США, НАТО и ОБСЕ перебрасывание российских сил к границе продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы», — говорится в материале.

Отмечается, что наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионах, не граничащих с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наибольшие места сосредоточения российских сил — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно.

Также продолжается наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».