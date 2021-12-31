РФ стягивает дополнительные войска к границе с Украиной: появились новые лагеря и техника

РФ стягивает дополнительные войска к границе с Украиной: появились новые лагеря и техника3
- 31.12.2021, 9:34
- 2,200
К танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы.
Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В частности, увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые и расширяется состав техники.
Об этом сообщила группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
«На фоне переговоров с США, НАТО и ОБСЕ перебрасывание российских сил к границе продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы», — говорится в материале.
Отмечается, что наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионах, не граничащих с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.
Наибольшие места сосредоточения российских сил — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно.
Также продолжается наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму.
Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.
Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».