Как начать Новый год без Лукашенко 1 31.12.2021, 9:47

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Подборка альтернативных «огоньков».

Если хочется избежать на Новый год Лукашенко, российских и белорусских госканалов, есть варианты. «Наша Нива» собрала подборку альтернативных «огоньков» и вариантов проводов 2021 года.

Поздравление Сергея Тихановского

Свое поздравление к Новому году соратникам из заключения передал Сергей Тихановский. Его планируют озвучить на канале «Страна для жизни» в 23.34 по белорусскому времени.

Белорусский мюзикл

Поздравление Светланы Тихaновской будет на канале «Белсата». Но праздничная программа начнется там еще раньше. В 21.40 команда обещает сатирическое шоу «Вечерний шпиль», а уже в 22.00 — передачу «Жэстачайшы мульт». Именно юмором канал предлагает дополнительно бороться с диктатурой.

После белорусы смогут оценить новый мюзикл «Вяртанне дадому» с участием известных ведущих и актеров — Екатерины Водоносовой, Дениса Дудинского, купаловца Михаила Зуя.

Мюзикл будет актуален для многих белорусам, что вынуждены сейчас жить за границей, но в целом он об одном заветном желании на всех. Здесь же заявлены группа «Разбітае сэрца пацана», Анастасия Шпаковская, Юрий Стыльский и другие.

Ровно в полночь белорусам предлагают вместе спеть гимн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». А потом ожидаются архивные подборки и видеонарезки. В том числе великолепный прошлогодний мюзикл о чиновниках «ЧынЧыны ў краіне цудаў».

Программа для детей

За детским контентом (да и что там говорить — взрослым, если вы любите мультики и сказки) 31 декабря можно заглянуть на ютуб-канал «Бэйбус».

В 20.30 там обещают культовый шведский мульт «Мама Му, Крумкач і Каляды», а также премьеру двух новых рождественских стихов политзаключенного, редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко.

«Навагодні special» на канале «Годна»

Небольшая праздничная программа в формате теплых молодежных посиделок в баре планируется с 17.00 на резервном канале «Годна» (доступ к старому был временно утрачен в связи с задержанием одного из членов команды).

Пока вы будете нарезать салаты, звезды белорусскоязычного TikTok Лиза и Никита пригласили своих друзей и коллег, чтобы вспомнить хорошее, обменяться надеждами, поделиться свежими песнями.

В эфире будут Андрусь Такинданг, Сергей Башлыкевич, группа «Бачу ўпершыню» и музыкальное открытие года: певица Iva Sativa.

Новогодне-аналитическая передача от чиновников Сергея Николаевича и Николая Сергеевича

«В новогоднем «ЧинЧинЧасе» Сергей Николаевич и Николай Сергеевич ответят на волнующие вас вопросы и зададут курс нашему с вами кораблю, который идет на хорошем якоре полным ходом! Напутствия, песни и тосты по ГОСТу — только у нас в «ЧинЧинЧасе»!» — именно так описывают подготовленную передачу уже полюбившиеся белорусам чиновники-экс-купаловцы в лице Дмитрия Есеневича и Михаила Зуя. В ролях также — известная исполнительница «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская и другие звездные белорусы.

Премьера состоится в 22.00 по Минску на ютуб-канале «чиновников».

Киношная альтернатива

Если вам не по душе любые новогодние огоньки, всегда можно посвятить вечер-ночь хорошему кино.

Отлично пройтись по классике от «С легким паром», «Крепкого орешка», до «Гремлинов» и «Плохого Санты». Или можете воспользоваться нашей нетипичной подборкой рождественских лент.

Урвать билет на одно из культурных событий

Если вы не любите сидеть дома и уверены в своей защищенности против ковида, загляните в местную афишу. При наличии билетов можно посетить, например, новогодний концерт в Белорусской государственной филармонии.

Встречать вместе Новый год предлагают сразу три альтернативных тусовочных площадки столицы: Dogma на Куйбышева, 22, Hide на Октябрьской, 19 и Modul на Октябрьской 16/3. двери Christmas Treep откроются с 22.00.

Как вариант можно также зайти на рок-караоке в «Граффити» в 23.00 или на дискотеку 80-90-х в Re:Public.

На свежем воздухе

Главными площадками для празднования в Минске в этом году будут Дворец спорта и Верхний город.

Начиная с 00.30 первого января, на первой точке обещают праздничную программу и белорусскую эстраду старой закалки: Ирину Дорофееву и Елену Ланскую. Не обойдется и без Деда Мороза со Снегурочкой. Здесь же после часа ночи ожидается мини-салют. Подробнее о программе в столице офлайн вплоть до седьмого января мы писали здесь.

В других городах Беларуси основной движ ожидается на главных центральных елках.

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