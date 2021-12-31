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Долги белорусов по кредитам установили очередной рекорд

  • 31.12.2021, 10:20
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Долги белорусов по кредитам установили очередной рекорд

Опубликованы впечатляющие цифры.

Задолженность физлиц по кредитам на начало декабря выросла до 16 миллиардов 326,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Нацбанк. Это на 118,4 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. В общей сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки. За ноябрь выросли долги как по кредитам на недвижимость, так и на потребительские нужды.

Общий объем задолженности по кредитам физлиц за ноябрь вырос на 118,4 миллиона рублей, а с начала года — на 624 миллиона.

Долги по потребительским кредитам за ноябрь выросли после снижения месяцем ранее. На 1 декабря они составили 5 миллиардов 222,8 миллиона рублей. Это на 21,9 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее.

Объем кредитов на недвижимость продолжает увеличиваться. Задолженность физлиц по этому виду кредитования на 1 декабря составила 11 миллиардов 25,5 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма выросла на 209,5 миллиона рублей.

Долги белорусов перед банками по недвижимости растут на протяжении всего 2020 года и в этом году.

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