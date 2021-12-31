«Шпиц Лукашенко сбежал с его любовницей» 17 31.12.2021, 10:27

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После Петербурга журналисты продолжают троллить узурпатора.

Хоккейные матчи с участием Путина и Лукашенко давно уже перестали иметь хоть какую-то интригу. Тем более, когда две главные звезды играют в одной команде. Впрочем, отсутствие интереса к самой игре дает журналистам возможность больше внимания уделить тем, кто сидит на трибунах. Звездой минувшего вечера в российских СМИ оказался шпиц Лукашенко Умка – именно ему посвящена львиная доля авторской колонки Андрея Колесникова в газете «Коммерсантъ».

«С трибуны за происходящим наблюдала немногочисленная, но емкая белорусская делегация во главе с белым шпицем Умкой, который почти всю игру просидел, не шелохнувшись, рядом с пресс-секретарем президента Белоруссии госпожой Натальей Эйсмонт. […] Шпиц выдержал два периода и только потом попросился на выгул. Выгуливала его, по всем признакам, хозяйка», – пишет Колесников в своей статье.

Шпиц с Лукашенко на публике появляется часто. Даже на лед выходил на своих четырех. А вот женщины в окружении главного белорусского хоккеиста меняются. Но одно лицо неизменно оказывается на снимках. Это та, которую Колесников назвал «хозяйкой» шпица – Светлана Коношенко, личный врач Лукашенко. Впервые она была замечена широкой публикой во время сбора урожая арбузов на участке Лукашенко в далеком 2014-м году, сообщает «Белсат».

Позже появлялась с ним и его младшим сыном Колей на лыжах, а в августе 2020-го Коношенко была единственной, кого Александр Григорьевич допустил в круг своих любимых красавцев. Хоккей для Светланы Коношенко – игра, действительно, знаковая. Именно этот вид спорта превратил Коношенко из обычного врача в успешного предпринимателя.

«Вместе с одним из любимых хоккеистов Лукашенко – Александром Белым – она владеет салоном красоты и косметологии. Считается, что это салон класса VIP. В то время, пока мы вели расследование, мы видели в салоне, например, Наталью Эйсмонт», – утверждает журналистка Белорусского расследовательского центра Ксения Вязнековцева.

Ну а пока журналисты были заняты наблюдением за шпицем и его названной хозяйкой, команда Путина и Лукашенко в очередной раз одержала победу. На этот раз им удалось одолеть бывших звезд хоккея со счетом 18:7.

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