Эксперты выяснили, обнаруживают ли домашние COVID-тесты штамм Омикрон 1 31.12.2021, 10:36

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Заболевание может протекать бессимптомно.

Если вы контактировали с человеком с положительным результатом теста, но у вас нет симптомов, быстрый тест через пять дней может дать хорошее представление о том, заразились ли вы вирусом.

Тесты на COVID-19 в домашних условиях могут обнаружить Омикрон, но официальные лица здравоохранения США говорят, что ранние данные свидетельствуют о том, что они могут быть менее чувствительными при его обнаружении.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Рекомендации правительства по использованию домашних тестов не изменились. Люди должны продолжать их использовать, когда важен быстрый результат. Государственные ученые проверяют, работают ли экспресс-тесты по мере появления каждого нового варианта.

На этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что предварительные исследования показывают, что они обнаруживают омикрон, но, возможно, имеют пониженную чувствительность. Агентство отметило, что все еще изучает, как тесты работают с вариантом, который был впервые обнаружен в конце ноября.

Если вы контактировали с человеком с положительным результатом теста, но у вас нет симптомов, быстрый тест через пять дней может дать хорошее представление о том, заразились ли вы вирусом. Это также может помочь, если вы не уверены, является ли ваш насморк или боль в горле коронавирусом.

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