«Бывают чеки по 1000 рублей» 9 31.12.2021, 10:45

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Сколько минчане готовы тратить на новогодний стол?

На пути к икре и зеленому горошку белорусов не остановит ни омикрон, который уже добрался до нашей страны, ни многобалльные пробки на дорогах, ни разогнавшаяся инфляция. Продукты сами себя не купят, поэтому люди по традиции перед Новым годом рванули в магазины.

Журналисты onliner.by слились с толпой и посмотрели, что в тележках у покупателей.

Для предновогоднего шопинга они выбрали знаменитый магазин «Корона» в торговом центре «Замок». В 12 часов дня 30 декабря здесь была еще относительно свободная парковка и никаких очередей на кассе. Буквально через час-два магазин наводнили толпы людей.

Закупаться белорусы стараются семьями: мило перешептываются друг с другом и поглядывают в заранее составленные списки продуктов. У кого-то записи в телефоне, а у кого-то — списки, написанные от руки. Наверное, это удобно: в таком хаосе легко растеряться и забыть что-нибудь важное.

Какие продукты нарасхват?

Больше всего людей в отделах с овощами и фруктами, возле мяса и колбас, а также у прилавков со свежей рыбой. Помидоры черри, авокадо, хурма, зелень и мандарины спешат занять свои места в продуктовых тележках.

В мясном отделе нарасхват идут ветчина и вареная колбаса, чтобы уже завтра оказаться в салатах. А в хлебобулочном улетают с полок багеты и чиабатта. Их участь — превратиться 31-го в бутерброды.

К белому хлебу чаще всего идет красная икра — и возле прилавка с ней очередь не заканчивается. Смотрим на цены: самый дешевый вариант — икра «Русский рыбный мир» — продается почти за 20 рублей/баночка. Есть в продаже такие деликатесы, как икра стерляди или осетровая. Ценник не для слабонервных— 200—300 и даже 700 рублей за баночку! При нас такую икру не брали, а вот «Красный стандарт» (от 30 рублей/баночка) расходился на ура.

— Мы взяли икру за 39 рублей, пробовали уже такую, вариант проверенный, — рассказал нам мужчина, который пришел закупать продукты на компанию из 6 человек.

— Может, и устрицы возьмете? — подсказываем покупателям. Аквариумы с морепродуктами как раз находятся рядом с икрой (по 6—9 рублей продается одна штучка).

— Ой, нет. Лучше сейчас еще форели возьмем две штуки — запечем ее. Утка еще у нас по плану — будем запекать с яблоками, перепелку сделаем на гриле. По деньгам, думаю, уложимся рублей в 400. Но мы уже и на рынке были, поэтому всего получится рублей 500. Это без алкоголя, его будем закупать отдельно.

— Это все только на одну ночь? — спрашиваем.

— По сути, да, но еда же все равно останется.

Очень много внимания перед Новым годом свежей рыбе. По словам продавцов, самым большим спросом пользуются карп и осетр. Также отлично расходится форель — как рыба целиком, так и стейки.

— Я буду запекать форель в фольге, — делится с нами планами Галина, она готовит праздничный стол для 7 человек. — Провожать старый год мы будем крем-супом из шампиньонов с сыром и сливками. Также обязательно будут салат «Горошек», селедка под шубой. Запеку еще мясо с боровиками и сыром. Ну и икру на бутерброды тоже беру. Потянет это все рублей на 300, если не больше.

Импорт, который с 1 января будет запрещен

Возле отделов с дорогими импортными сырами и ветчиной мы не наблюдали большого наплыва покупателей. А зря: ведь с 1 января эти продукты нельзя будет импортировать в Беларусь. Пока есть время насладиться «запрещенкой».

С другой стороны, импортные продукты — удовольствие не из дешевых. К примеру, 80-граммовые упаковки итальянского прошутто в магазине продаются за 16—23 рубля, салями с трюфелем — за 9—10 рублей (на цену за килограмм лучше не смотреть). Зато есть вариант испанского хамона по цене 54 рубля 65 копеек за килограмм. Это при условии, что вы берете ногу целиком, то есть сразу 8—10 кг.

По словам продавцов, интерес к большим коробкам с хамоном со стороны покупателей есть. Как выяснилось, перед Новым годом люди вполне готовы закупаться окороком в оптовых масштабах.

«Мы хоть и пенсионеры, но нам денег хватает»

Но мы возвращаемся к обычной жизни и покупателям, которые все же стараются жить не на широкую ногу. Спрашиваем пенсионеров Ирину и Алексея, что они положили в корзину к Новому году.

— Мы купили продукты для салатов — один будет с ананасами, второй с черносливом. Мясо будем запекать на противне, бутерброды сделаем. Это все на 31-е — мы будем вдвоем отмечать. А 1-го к нам придут дети с семьями — будем жарить шашлык.

— Сколько потратили? — интересуемся.

— Ой, на рынке рублей 150 и здесь, наверное, 300. Всего 450! Мы хоть и пенсионеры, но нам денег хватает. А что будет в следующем месяце, посмотрим.

Встречаем несколько семейных пар, которые отмечать Новый год будут без размаха, в узком семейном кругу. Продуктовый набор относительно скромный.

— Мы овощи купили, рыбу красную, икру на бутерброды. Еще салат под шубой сделаем и пиццу сами приготовим. Это все. Деньги не считаем: сколько получится, столько получится, — рассказывает мама двоих девочек Татьяна.

— Мы отмечать будем втроем: с мужем и ребенком. Готовить буду оливье, под шубой — и все. Еще много планирую разных закусок — тарталетки с икрой, семгой и свежей зеленью. Ребенку купили сладкое. Потратим, думаю, рублей 300—400, — делится планами Виктория.

Есть люди, которые почти ничего не планируют готовить — таких мы нашли у отдела с уже отваренными овощами.

— Мы большой компанией празднуем. Сделаем из готовых овощей салат. И все.

— Больше ничего не готовите? — удивляемся.

— Нет! Салата достаточно.

Средний чек — 300—500 рублей, но бывают исключения

Подходим к кассам, чтобы узнать, какой средний чек на подготовку к Новому году получается у минчан. По словам продавца Анастасии, обычно покупатели тратят от 300 до 1000 рублей.

— Берут к новогоднему столу и утку, и индейку, и даже устрицы. Иногда и больше 1000 рублей чеки бывают, — рассказывает кассир. Сама она предпочитает скромно отмечать праздник и планирует потратить на еду чуть более 100 рублей.

Элена также закупилась на небольшую сумму — всего 120 рублей. На эти деньги собрала ингредиенты для трех блюд.

— Мы празднуем Новый год с молодым человеком вдвоем. У нас в меню будет стейк из говядины с брусничным соусом, оливье и десерт «Павлова». Все.

— А мы блюд 10 планируем, — удивляют контрастами покупатели. — Я буду сама делать буженину, оливье приготовлю, индейку запеченную, под шубой, салат «Шопский», бутерброды с икрой и красной рыбой и много чего еще.

Такой план у Марины: она с мужем пригласила на Новый год родственников и считает, что застолье в семейном кругу — прекрасная традиция, которая не может устареть.

— А мы 31-го отмечаем с семьей, 1-го идем в гости, 2-го едем кататься на лыжах. Закупились продуктами на три дня, чек у нас на 532 рубля получился, — говорит Наталья. — Учитывая, что мы купили вино, сыр и икру для гостей, думаю, это не так много. Примерно на эту сумму мы и рассчитывали.

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