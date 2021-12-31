Байден — Путину: США готовят два подхода к России 5 31.12.2021, 10:50

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Метод воздействия будет зависеть от поведения российской стороны.

Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за ситуацией на российско-украинской границе и исходя из действий России, в Белом доме готовят два подхода к России. Об этом, комментируя переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, заявил представитель американской администрации.

"Мы намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной и готовиться к любым решениям, которые в конечном счете примет президент России", - отметил он.

По его словам, США считают, что нынешняя беседа Путина и Байдена была содержательной и серьезной.

"Президент Джо Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период. Первый - это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Другой путь в большей степени сфокусирован на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину. Эти издержки включают экономические меры", - заявил он.

В Белом доме добавили, что Соединенные Штаты продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России о потенциальном дальнейшем расширении Североатлантического альянса.

Напомним, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.

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