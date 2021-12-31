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В новогоднюю ночь рядом с Землей произойдет необычное космическое явление

  • 31.12.2021, 10:54
  • 4,446
В новогоднюю ночь рядом с Землей произойдет необычное космическое явление

Его смогут наблюдать не все жители нашей планеты.

В новогоднюю ночь произойдет полное затмение Марса — Луной, однако астрономическое явление смогут наблюдать только жители Австралии, сообщает ТАСС.

Для жителей Беларуси планеты будут под горизонтом.

Белорусы смогут наблюдать затмение Марса Луной через год. 8 декабря 2022 года полная Луна на 40 минут закроет Марс, который будет находиться в противостоянии с Солнцем.

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