В новогоднюю ночь рядом с Землей произойдет необычное космическое явление
- 31.12.2021, 10:54
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Его смогут наблюдать не все жители нашей планеты.
В новогоднюю ночь произойдет полное затмение Марса — Луной, однако астрономическое явление смогут наблюдать только жители Австралии, сообщает ТАСС.
Для жителей Беларуси планеты будут под горизонтом.
Белорусы смогут наблюдать затмение Марса Луной через год. 8 декабря 2022 года полная Луна на 40 минут закроет Марс, который будет находиться в противостоянии с Солнцем.