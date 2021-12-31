Более 11 тысяч мигрантов нелегально проникли в Германию из Беларуси 5 31.12.2021, 11:00

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фото: anadolu agency

Федеральная полиция опубликовала отчет.

В немецкой полиции отметили тенденцию к снижению количества несанкционированных проникновений и заявили, что в Германию через Беларусь в декабре 2021 года нелегально проникло 512 мигрантов. Всего было зарегистрировано 11 213 таких проникновений.

11 213 мигрантов нелегально проникли в Германию из Беларуси

С января по июль 2021 года федеральные полицейские обнаружили всего 26 мигрантов, имеющих отношение к Беларуси, которые проникли через немецко-польскую границу. При этом уже в августе было зафиксировано 474 таких лиц. В сентябре произошло еще одно увеличение — до 2 049, а в октябре — до 5 294 случаев несанкционированного проникновения через Беларусь. В ноябре это число оставалось на высоком уровне и составило 2 849 случаев.

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