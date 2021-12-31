Путин в разговоре с Байденом допустил полный разрыв отношений с Западом 7 31.12.2021, 9:54

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Фото: AP

В Кремле озвучили свою версию переговоров с президентом США.

Владимир Путин в ходе разговора с Джо Байденом допустил полный разрыв отношений с Западом в случае введения «беспрецедентных» санкций против Москвы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Байден во время разговора заявил о возможности «беспрецедентных санкций» против Москвы в случае вторжения России в Украину. «Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помощник российского президента сказал, что Байден не уточнил в каком случае против России могут быть введены новые ограничения. При этом в сообщении Белого дома отмечается, что «Соединенные Штаты и их союзники и отреагируют решительно, если Россия вторгнется в Украину».

Ушаков выразил надежду, что до «масштабных санкций» и разрыва отношений с Западом ситуация не дойдет. «Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и довольны», — сказал он.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден несколько раз в ходе разговора отмечал, что нельзя начинать ядерную войну, а также заверил Путина, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

В Белом доме заявили, что Байден поддержал снижение напряженности с помощью дипломатии, в том числе в ходе переговоров по стратегической стабильности, а также на саммите в Совете Россия-НАТО и в ОБСЕ. Американский президент отметил, что существенный прогресс в переговорах может произойти только в условиях деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Ни одна из сторон после переговоров не заявила о значительном прогрессе в достижении резолюции или подготовке какой-либо сделки, отмечает Reuters.

Как заявил представитель Белого дома, Байден также дал Путину понять, что Вашингтон планирует обсуждать вопросы, касающиеся партнеров США, в том числе Украины, только после консультаций с ними или при их участии. Американский чиновник также сказал, что администрация Байдена продолжит следить за передвижениями российских войск рядом с границей Украины.

Переговоры Путина и Байдена по телефону состоялись накануне вечером, разговор продлился 50 минут. Инициатором разговора был российских президент. Звонок состоялся в преддверии начала переговоров России и США по взаимным гарантиям безопасности, которые должны состояться в начале января в Женеве.

Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 7 декабря по видеосвязи. В нем Байден также затрагивал ситуацию вокруг Украины и предупредил о последствиях в случае обострения обстановки. Путин со своей стороны заявил о «деструктивной линии Киева», его «провокационных действиях» против Донбасса и потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток.

С конца октября западные СМИ сообщают о наращивании российских сил на западной границе и возможном вторжении в Украину в начале 2022 года. По данным CNN, рядом с украинской границей сейчас находятся около 100 тысяч военных.

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