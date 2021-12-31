Судьба Саддама будоражит Кремль 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

31.12.2021, 11:11

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фото: ТАСС

Призраки диктаторов бродят по белокаменной.

15 лет тому назад завершился земной путь вероятно одно из самых одиозных диктаторов на стыке ХХ-ХХI веков, палача иракского народа – Саддама Хусейна. Он прожил бурную политическую жизнь, пройдя путь от безграмотного сына феллаха до всесильного вождя партии БААС и иракской нации, которому при жизни ставили памятники, а в аэропорту Багдада красовался кричащий лозунг: «С нами Аллах и президент, долой Америку». При реставрации древних дворцов царей Вавилонии и постройке новых объектов на каждом десятом кирпиче красовалось имя и подпись Саддама, что даже не снилось Навуходоносору, персидскому царю Киру Великому или Саладину. Саддам, карабкаясь на вершину власти разгромил оппозицию, и умело устранял своих конкурентов. Но жизнь на иракском политическом Олимпе была очень непростой ибо диктатор пережил как минимум 10 покушений, хотя умереть ему было суждено болтаясь в петле. Это редкий случай, когда ненавистный тиран понес заслуженное наказание по решению иракского верховного суда.

В копилке кровавых достижений Хусейна не только политически чистки и расправы, но и уничтожение цвета иракской нации в сталинском духе, что привело к ситуации, когда даже сейчас в обществе так и не произошло оздоровление и восстановление социального доверия. Им был развязан один из крупнейших конфликтов после Второй мировой войны: бессмысленная и беспощадная восьмилетняя бойня с Ираном, забравшая миллионы жизней. Пока шла война с Тегераном под раздачу попали несуннитские группы населения: курды и шииты. В ходе операции «Анфаль» иракская армия применяла химическое оружие. Здесь есть московский след, ведь СССР был известен поставкам боевых отравляющих газов Хусейну, которые были применены во время химической атаки в Халабдже в марте 1988 года. Тогда над городом были распылены зарин, иприт, табун и VX. В итоге более 5000 человек погибли, в том числе множество детей. Разве зря потом в августе 1991 года Саддам пламенно поддерживал ГКЧП. Параллельно проводились репрессии по отношению к антивоенным активистам, по большей части деятелям шиитской общины.

После фиаско в войне с иранцами Саддам решил компенсировать поражение захватом соседнего, богатого нефтью Кувейта. Однако и эта вероломная затея завершилась уничижительным провалом. Ирак попал под многолетние международные санкции, затормозившие развитие республики и ввергнувшие ее народ в кромешную нищету. А более 1,5 млн. иракцев погибли от недоедания, пока Хусейн строил очередные дворцы.

По гамбургскому счету плачевный финал Хусейна закономерен. Но вот президент России Путин так не считает, он назвал повешение Саддама: «ужасной...варварской казнью», дескать с ним нужно было помириться. Даже сейчас российская пропаганда отбеливает Саддама: переходное правительство Ирака якобы не имело права проводить суд над экс-президентом; каноническая версия ареста американцами неточна, ведь анонимный переводчик через годы рассказал новые детали про неизвестный порошок или кражи личного имущества Хусейна; и вообще процесс над диктатором нарушал международные нормы.

Данные тезисы актуализируются не просто так. Во-первых, Хусейн и Путин – одного поля ягоды, так сказать ученики Сталина и проводники его идей в жизнь. Во-вторых, Кремль хочет закрепить в сознании россиян мысль о пагубности крушения диктатур: смотрите какая в Ираке ностальгия по годам «стабильноого» тоталитаризма. Нужно беречь «царя», как зеница око, а то Россия утонет в братоубийственной войне. В-третьих, не по душе путинской команде тренд на глобальное противодействие авторитаризму. Плохие предчувствия. Призраки Чаушеску, Милошевича, Каддафи бродят по белокаменной, вот и отбеливают репутацию Хусейна, как могут. Не хочет кое-кто очной встречи з подзащитным в мире ином. Но божья кара всегда приходит вовремя.

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