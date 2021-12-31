«Я парень холостой, а у сменщика трое детей» 31.12.2021, 13:05

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Фото: pikabu

Истории белорусов, которые будут работать в Новый год.

31 декабря и 1 января жители страны будут праздновать Новый год. Но жизнь в эти дни не останавливается — многие магазины и учреждения не закрываются, а значит, кто-то в них должен продолжать выполнять свои обязанности.

Блог «Отражение» спросил белорусов, которые в эти даты сами вызвались выйти на работу, почему они приняли такое решение и как будут отмечать (и будут ли).

В праздники практически в таком же режиме, как и обычно, работают учреждения здравоохранения. Максим как раз сотрудник одной из больниц в Минске. Молодой человек решил дежурить с 31-го на 1-е. Вызвался сам — решил выручить коллег. Потому сегодня молодой человек закончит смену на основной работе, в поликлинике, и поедет в больницу, где подрабатывает несколько раз в месяц.

— У меня ни жены, ни детей. Обычно в эти дни дежурить никто не хочет, поэтому заведующая обрадовалась: хоть кто-то согласился. Плюс потом будут выходные, в 8 утра 1-го января я уйду домой. Конечно, немного грустновато так проводить праздник, но мои родители далеко, — рассказывает собеседник. — Может, отчасти поэтому и согласился на дежурство: не хотел один оставаться дома.

На смене вместе с Максимом будет другой медперсонал. К тому же, говорит, больница украшена — будет ощущение приближающегося праздника.

— Поэтому там совсем один я не буду. Новогодние желания, честно говоря, никогда особо не загадывал и загадывать не буду. Возможно, я даже забуду про полночь, если где-то будет поступление. В прошлом году я тоже дежурил, но с 1-го января — в первой половине дня было очень много пациентов. А 31-го декабря, как правило, все проходит чуть спокойнее. Хотя под утро, наверное, будет весело, — шутит молодой человек. — В следующем году хотелось бы встретить Новый год с близкими — очень редко доводится видеться с ними. Надеюсь, что так и будет.

Еще один медик Антон (имя изменено) тоже выйдет на дежурство, но утром 1 января. Парень работает в поликлинике:

— Государство сказало, что нужно организовать в эти дни дежурных. У нас много пожилых врачей и людей за 40, они не особо-то и хотят, ну и у них семьи, дети. А я еще молодой, к тому же, на этот Новый год больших планов у меня не оказалось. Кто-то должен выйти — за это пообещали оплату, независимо от количества обратившихся пациентов. Ну вот я и подумал, что получится заработать больше.

Парень раньше работал в больнице и дежурить сразу после празднования Нового года ему уже доводилось.

— Я тогда думал: ай, все будут спать, никого не будет. А был завал! Это 31-го, говорят коллеги, обычно легче проходят дежурства. Ну разве что ночью травматологии достается. И атмосфера праздника обычно в этот день еще есть у тех, кто работает, все более-менее на подъеме. А 1-го января уже обычно Новый год пришел, живем дальше, выходят не самые довольные врачи и медсестры. Ну, разве что пациенты поздравляют с наступившим, — делится наблюдениями Антон.

Ульяна (имя изменено) работает продавцом-консультантом в одной из польских компаний. Новый год девушка встретит дома с близкими, а с 1 по 9 января будет находиться на рабочем месте. У Ульяны — тоже финансовые причины: она планирует уезжать в другую страну, для этого нужно накопить денег, а работу в выходные дни оплатят по двойному тарифу.

— Новогоднего настроения в этом году особо нет — был слишком напряженный год, поэтому ничего не теряю, работая в праздники. Наоборот, это отвлекает. У нас хороший дружный коллектив, мне нравится работать с людьми, создавать праздничное настроение им, помогать с выбором [товара]. Поэтому, думаю, хорошо проведу эти дни, я люблю свою работу, — рассказывает девушка и делится желаниями. — Хотелось бы, чтобы следующий год был более легкий и счастливый!

А минчанка Алена (имя изменено) называет желание еще на нынешний — оно и состоит в том, чтобы работать в новогоднюю ночь и на праздники. Тем, кого это удивит, у женщины есть ответ:

— Я немножко подустала от семейных однотонных посиделок, плюс еще эти политические события — не хочется смотреть выступление по телевизору, а у меня есть члены семьи, у которых это обязательная традиция. Поэтому я решила найти причину не присутствовать на этом празднике — потратить время с пользой и поработать. У меня абсолютно нет грусти по этому поводу — я для себя поняла, что получу радость, если проведу это время не в потреблении, а в созидании. Скорее, это уже обычный день, просто хочется оставить все плохое в этом году, провести какую-то черту и в новый год, хоть понятно, что лучше не будет, прийти с новыми силами.

Ищет работу женщина сейчас потому, что ее, как и многих белорусов, в 2021-м уволили по политическим причинам.

— Если у кого-то есть какие-то предложения по работе, я с удовольствием откликнусь! — серьезно говорит Алена о том, что готова выйти на работу 31 декабря или трудиться в новогоднюю ночь. — Конечно, я загадаю желание под бой курантов — чтобы все белорусы в новом году смогли улыбнуться и обнять друг друга.

Некоторые белорусы выбрали рабочие выходные, чтобы подменить коллег. Михаил — из таких. Молодой человек работает в магазине в ТЦ. Говорит, впервые за все время ему выпали выходные на 31 декабря и 1−2 января, но один из них он все же проведет на работе, чтобы коллега смог побыть с семьей.

— Я с любимой девушкой поеду к родителям и к брату, встречу с ними Новый год, пораньше лягу спать, а первого числа поеду на работу. У моего сменщика трое детей. Я подумал, что будет лучше, если папа в Новый год будет рядом с ними. Сегодня торговый центр работает до 22.00, живет мой сменщик совсем рядом и успеет без лишней спешки встретить праздник в кругу семьи, а следующий день проведет со своими маленькими детьми. Я парень холостой, алкоголь не пью, поэтому для меня это не составит трудности, а детям будет радость! Верю, что мне это вернется, — говорит Михаил.

Сам он без радостных моментов тоже не останется — будет встречать праздник с любимой девушкой, родителями и братом. Рассказывая свою историю, молодой человек вспоминает детство.

— Когда я был маленьким, мой папа вынужден был ездить на заработки в Польшу и часто его не было дома в праздничные дни, а мне очень хотелось, чтобы он был вместе с нами. Поэтому мне показалось очень важным, чтобы мой напарник в Новый год был дома, а его дети прочувствовали новогоднее чудо в полном объеме. Он взрослый помотанный жизнью мужик, таким людям тяжело показывать эмоции, но я знаю, что он мне очень благодарен, — с улыбкой заключает Михаил.

«В новогоднюю ночь принято сидеть с семьями, а когда ты интроверт, проще подменить коллег», — написал в редакцию Павел — еще один белорус, который решил спасти чей-то праздник. Мужчина — айтишник, его задачи связаны с поддержкой программного обеспечения, а для клиентов важно, чтобы и в новогоднюю ночь их сервисы работали без ошибок. Поэтому компания в лице Павла остается на связи — мужчина так проводит уже десятый Новый год и подмечает, что для него это обычный день.

— Исходя из того, что я не женат, интроверт, для меня вполне комфортно в это время работать. Нагрузка зачастую не так велика, тебе хватает времени и попить чаю, и скушать оливьешку, — описывает новогоднюю ночь за компьютером собеседник и поясняет, почему выходит всегда в это время сам. — Я долго был руководителем и старался своих сотрудников отпускать гулять — мне было важно, чтобы они были отдохнувшими и, собственно, благодарными компании. Такая забота обычно приносит свои дивиденды в обычное время: бывает, кому-то приходится задержаться, работать сверхурочно, если есть какая-то задача. А я не любитель больших гуляний, тем более ходить в город на праздники, смотреть на эти пьяные лица — меня мало привлекает. Поэтому зачастую провожу праздники дома. А учитывая, что последнее время живу за городом, тут особо идти некуда, я уже привык к жизни в виртуальном мире.

1-го января Павел по традиции съездит в гости к родителям. Сейчас же у него дома стоит лапка ели — установлена по настоянию мамы: сам мужчина к новогодним символам равнодушен. Как и к загадыванию желаний под бой курантов — говорит, много лет загадывал одно и то же, а оно все равно не сбывается. Большой радости перед праздниками у него нет:

— Если посмотреть на ситуацию в нашей стране, чему тут радоваться? Кто-то отмечает Новый год, сидя в СИЗО.

Такое же отношение к празднованию в нынешнем году и у Ольги. Девушка отвечает на наш звонок бодро и поясняет, что будет работать в новогоднюю ночь — вести банкет. Так решила, потому что не считает 31 декабря праздником и не ощущает радости и волшебства. И постепенно, говоря об этом, признается: трудно сдерживать эмоции.

— Продолжать жизнь — не значит перелистнуть страницу, но этот праздник, наоборот, просто приносит боль. Вся моя семья просто поужинает, будет ждать меня утром, мы попьем чай, погуляем с собаками — и дальше продолжится обычный день. Нельзя праздновать, когда рядом люди страдают. Это уже не такой Новый год, как было пару лет назад, когда мы жили в иллюзии свободы.

Такая позиция у Ольги сложилась не просто так: сама она в конце ноября 2020-го провела трое суток в ИВС. А 2021-ый уже встречала в другой стране, опасаясь попасть за решетку по уголовному делу.

— Это был первый Новый год не дома, отдельно от семьи. Сейчас я вернулась — мне повезло чуть-чуть больше, чем остальным. Я ощутила это на себе, именно эту боль, когда у тебя нет связи с внешним миром, но все равно долетает какая-то информация. Мне было больно, когда я слышала, как за окном кто-то ходит и поет песни. В этот момент тебе нестерпимо больно от того, что ты отказался от всех этих жизненных радостей, можно сказать, сделал больно своим родным, пожертвовал многим ради общего дела, а другие продолжают жить, как жили. Хотя мы говорим, что не осуждаем таких людей, что у каждого своя дорога, и люди устали. Но я не смогу жить, как раньше, зная, что за решеткой столько людей, зная, сколько людей покинули Беларусь. Вот даже я с вами говорю, понимаете, и мне плакать хочется. Чем ближе Новый год, тем больнее стоять в магазине и слышать совершенно отвлеченные разговоры. Мне хочется, чтобы этот день быстрее прошел и можно было дальше не создавать эту повсеместную иллюзию праздника.

На мероприятии, которое будет вести Ольга, празднований не будет.

— Мне повезло быть в компании людей с такой же позицией. Да, они поднимут бокалы и поздравят друг друга, но мы будем смотреть совершенно другого президента. И я уверена, что даже частично подарки, которые сотрудники будут друг другу дарить, пойдут на правильные и хорошие дела. Мы в этому году решили использовать деньги на благо людям, которые в них нуждаются. Очень здорово, если и одна, и вторая сторона будет знать, что мы есть, нас много и мы продолжаем делать то, что можем, — рассказывает Ольга и добавляет, какое желание на работе загадает. — 97% это будет такое же желание, как у всех белорусов — оно одно на всех. Надеюсь, что оно все-таки сбудется.

Олег со своей девушкой скромно 31 декабря проводят 2021-ый, а на следующий день выйдут на работу. Свой второй Новый год белорус встречает в России. Поясняя, почему так вышло, молодой человек рассказывает, что после выборов прошлого года был уволен по статье, долгое время не мог найти работу и периодически ездил в соседнюю страну, чтобы что-то заработать. Потом пара переехала в Минск — Олег работал грузчиком, но только на аренду жилья уходило ползарплаты, поэтому было принято решение уезжать из Беларуси.

Еще несколько лет назад Олег работал в одном из крупных интернет-магазинов, после переезда снова устроился туда, в местный офис. Правда, говорит, условия для сотрудников заметно ухудшились, с заработком стало сложнее. Так накануне парень отмечал день рождения с минусом на карте, такая же ситуация и с Новым годом.

— Мы как раз на прошлой неделе купили шикарную пихту, приехали, начали украшать — и тут и мне, и девушке пришли большие штрафы, — говорит Олег и поясняет, почему. — На складе что-то могут украсть — это списывают на сотрудников и выдают эти необоснованные штрафы. Ты просыпаешься, заходишь в приложение, чтобы вывести зарплату, а у тебя там минус, например, 15 тысяч (речь о российских рублях. — Прим. «Отражение»). Приходится разбираться. Так и в день рождения не получилось подарки купить, и сейчас. Сегодня Новый год, какие-то салатики минимально приготовили, закажем пиццу, как приедем с работы. Отпразднуем, а утром 1 января снова на работу, — не скрывает парень грусть по этому поводу, но верит, что все обязательно будет хорошо.

Не в Беларуси сейчас и Владислав — он тоже айтишник. Мужчина признается, что у него под Новый год уже 11-ый день без выходных, работать придется и 31 декабря.

— Мы сделали все, чтобы ничего не произошло в этот день, но всего предусмотреть невозможно. Мы планируем, что в этот день часа в 4 закончим и я уже буду свободен, смогу хотя бы часть вечера провести без работы — дома с женой, потом с друзьями пойдем гулять. Но как там оно будет, неизвестно, — шутя говорит Владислав и рассказывает о планах на праздничные дни. — 1-го января — выходной, естественно, буду отходить от 31-го декабря, доедать прошлогодние салаты. Праздник закончится 2-го числа в 4 утра — с этого времени и до 7 утра я работаю. Или как пойдет, если все будет очень плохо. Так получилось, что у клиента нашли неисправность, которая сильно повлияла на его работу, поэтому я вышел сам, как начальник отдела, чтобы не нагружать остальных. Ребята помогали по возможности, конечно, но я старался их не грузить. Коллеги за это весьма благодарны.

Еще один из наших читателей, Даниил, тоже проводит праздники не в Беларуси — парень уехал в Польшу и обустраивается там. Его друзья и близкие остались на родине, новых знакомых в другой стране он уже нашел, но людей, с которыми можно было бы посидеть в теплой компании, пока рядом нет. Поэтому решил в новогоднюю ночь работать — как официант на банкете. Там будет и елка, и Дед Мороз со Снегурочкой, и веселье. А главное — новые люди: ни с кем из персонала Даниил еще не знаком и надеется завести новых друзей.

— И заработаю немного денег, и развеюсь. В этих условиях я не так серьезно отношусь к этому празднику. Дома, наверное, я бы даже за ставку, умноженную в 2 или 3 раза, не согласился бы выйти — были бы свои планы, хотелось бы побыть с близкими или друзьями. А здесь я более свободен и вижу определенный плюс. Будет у меня необычный Новый год. Самому интересно, почему другие будут работать в новогоднюю ночь. Думаю, у большинства будут похожие причины, возможно, я даже встречу белорусов.

Елку в своем новом доме Даниил не наряжал, зато, говорит, у него есть лампочка, которая меняет цвета и может сойти за гирлянду. Большой грусти из-за того, что будет встречать праздник не с близкими, у парня нет. Напротив — нашлось время на планы, которые раньше откладывались.

— Пять лет не доходили руки, а сегодня сел и наконец за день написал новогодние поздравления своим друзьям, родным. Это уже более осмысленные, широкие

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