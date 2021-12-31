«Наступит время для атаки»: Саакашвили сделал заявление после перевода из госпиталя

«Наступит время для атаки»: Саакашвили сделал заявление после перевода из госпиталя3
- 31.12.2021, 11:41
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Политик рассказал, что у него растет боевой дух и вера в победу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после перевода из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму заявил о подготовке к решающей атаке.
«Что бы они ни делали, я не боюсь этого. Наоборот, у меня растет боевой дух и вера в победу. Теперь ключом к успеху является единство и подготовка к решающей атаке. Скоро наступит время для этой атаки», — говорится в его заявлении в Facebook.
Политик добавил, что в скором времени залечит травмы, которые получил во время «реабилитации» в госпитале.
Накануне Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму против его воли и без предупреждения адвокатов.
Правозащитники заявили, что политик находится в тяжелом состоянии.
20 ноября Михаила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори после ухудшения самочувствия. После перевода он прекратил голодовку, которую объявил 1 октября.
Накануне грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что у третьего президента Грузии начались судороги на фоне энцефалопатии Вернике, что может привести к смерти.
18 ноября состояние Саакашвили резко ухудшилось. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его вынесли из комнаты свиданий. Врачи, осмотревшие политика, заявили, что он находится в критическом состоянии.
Возвращение и заключение Саакашвили в Грузии
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 28 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.
1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.
В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в тюрьму города Рустави во исполнение решения суда. Против него также открыли новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.
Официальный Киев заявляет, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.