«Наступит время для атаки»: Саакашвили сделал заявление после перевода из госпиталя 3 31.12.2021, 11:41

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Фото: Irakli Gedenidze/Reuters

Политик рассказал, что у него растет боевой дух и вера в победу.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после перевода из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму заявил о подготовке к решающей атаке.

«Что бы они ни делали, я не боюсь этого. Наоборот, у меня растет боевой дух и вера в победу. Теперь ключом к успеху является единство и подготовка к решающей атаке. Скоро наступит время для этой атаки», — говорится в его заявлении в Facebook.

Политик добавил, что в скором времени залечит травмы, которые получил во время «реабилитации» в госпитале.

Накануне Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму против его воли и без предупреждения адвокатов.

Правозащитники заявили, что политик находится в тяжелом состоянии.

20 ноября Михаила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори после ухудшения самочувствия. После перевода он прекратил голодовку, которую объявил 1 октября.

Накануне грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что у третьего президента Грузии начались судороги на фоне энцефалопатии Вернике, что может привести к смерти.

18 ноября состояние Саакашвили резко ухудшилось. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его вынесли из комнаты свиданий. Врачи, осмотревшие политика, заявили, что он находится в критическом состоянии.

Возвращение и заключение Саакашвили в Грузии

Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 28 сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в тюрьму города Рустави во исполнение решения суда. Против него также открыли новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Официальный Киев заявляет, что будет добиваться его возвращения как гражданина Украины, однако Тбилиси такую возможность отвергает.

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