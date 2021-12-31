Павел Северинец: Мы видим признаки того, что Беларусь созревает 31.12.2021, 11:50

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

В народе происходит тектонический сдвиг.

«Радыё Свабода» обратилось к известным в белорусском публичном пространстве лицам с просьбой ответить на вопрос: что вас порадовало/заставило улыбнуться в 2021-м?

На вопрос «Радыё Свабода» ответил лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Павел Северинец, который вчера отметил 45-летие в шкловской исправительной колонии.

— Первое, что порадовало в 2021 году, - то, насколько лучше белорусы начали относиться к белорусскому языку. В начале года половина писем мне приходила по-русски, половина —по-белорусски. В марте по-белорусски было уже 70% писем, а в конце года — 80%. Происходит вызревание белорусскости.

Во-вторых, порадовало пробуждение веры. Бог создал Беларусь — страну света, чтобы через нее светить всему миру. Страна с уникальным христианским характером, богатой евангельской историей, страна восстановления Израиля.

Поэтому это место особой любви Бога. Когда белорусы начинают чувствовать, что Бог любит их больше, чем они сами себя, то в народе происходит тектонический сдвиг.

Перекресток белорусского и христианского — это наша система координат как народа. Думаю, в 2021 году мы видим признаки того, как Беларусь созревает. Иисус Христос родился в самое темное и холодное время года, в сарае. И та звезда, которая показывает путь, начинает сиять, когда страшно, когда тьма вокруг. Я вижу сейчас такую над Беларусью.

В письмах я задавал людям вопросы, какие звезды на елках в их городах (с красной пятиконечной или восьмиконечной Вифлеемской). В большинстве ответов была Вифлеемская звезда.

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