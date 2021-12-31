Отставка Лукашенко – это реально 8 31.12.2021, 11:59

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Окружение диктатора постоянно создает новых черных лебедей.

2021 год был наполнен для белорусского спорта громкими историями. По этому поводу мы уже успели и посмеяться, и погрустить, а сейчас – давайте сделаем выводы, пишет «Трибуна».

Отставка Лукашенко под международным давлением – это реально

Национальный олимпийский комитет Беларуси начал год под санкциями МОК – там 7 декабря 2020-го решили, что руководство НОК не обеспечивает спортсменам защиту от дискриминации по политическому признаку, и в полном составе отстранило его от своих мероприятий. Тогдашний глава НОК Александр Лукашенко в ответ назвал МОК «бандой» и заявил, что бан «переживет». Однако же международные спортивные санкции оказались сильнее политических – все громче становились разговоры, что если НОК будет упорствовать, то спортсмены на ОИ поедут без гимна и флага, и на таком фоне уже 26 февраля 2021-го на пост главы комитета прошли новые выборы. Там произошло невероятное: Александр Лукашенко вопреки желанию покинул должность. Да, она перешла его сыну Виктору, но за это была своя цена – так как Лукашенко-младший (как и Дмитрий Басков) был переизбран в исполком НОК, несмотря на наложенные санкции, МОК не признал нового главу НОК и оставил в силе ограничения на сам комитет.

Уже после объявления МОК о продолженном бане белорусской структуры Лукашенко-старший разразился гневной репликой, в которой упомянул, что «международники» выдвигали требования, которые он считал неприемлемыми. Но что бы он ни думал по этому поводу, глава НОК формально сменился – а беларусы получили свидетельство: угроза международной изоляции повлиять на статус Лукашенко вполне способна.

Эффективно влиять на ситуацию теперь можно и на расстоянии

Одним из больших импульсов для принятия решения в МОК стала работа Белорусского фонда спортивной солидарности. Его идейный вдохновитель и исполнительный директор Александр Опейкин изначально понимал, что в Беларуси такой организации будет слишком тяжело, и вел работу из-за рубежа. В октябре 2020-го, чтобы возглавить работу Фонда, Александра Герасименя уехала из Беларуси в Литву. Однако заграничная прописка БФСС никак не помешала успехам в его деятельности. Многое сделала организация, чтобы перенести белорусскую часть хоккейного ЧМ-2021 из Минска. Когда подписавшихся за честные выборы спортсменов стали выдавливать из сборных, БФСС смогло сделать так, чтобы в их подготовке не наступило перерывов – атлеты отправились на зарубежные сборы и без госсредств (в том числе в итоге ставшая пятой в олимпийском марафоне Ольга Мазуренок). Ну а сейчас Фонд выбивает из УЕФА реакцию на творящееся в белфутболе беззаконие.

Своеобразным признанием для БФСС от режима стали заведенные 2 апреля «уголовки» на Герасименю и Опейкина – за ними официально закрепили умение переносить турниры и рушить репутацию. Хотя Опейкин еще год назад выдвинул свою версию, почему так происходит.

Пример БФСС только подтверждает: в современном мире ссылки и высылки не совсем эффективны (а иногда вообще неэффективны) – влиять на ситуацию более чем реально и на расстоянии.

Самый мощный инструмент борьбы – финансовый

Однако же стоит честно признать: усилий одного БФСС было бы недостаточно, чтобы добиться того же переноса ЧМ по хоккею. Тогдашний глава ИИХФ Рене Фазель все попытки достучаться до него называл «политическим давлением» и стоял на том, что ЧМ – отличный повод «найти для оппозиции способ снова жить вместе с Лукашенко» (да, у швейцарца страница переворачивалась без проблем). И даже вал критики, настигший Фазеля за фото в обнимку с Лукашенко (и не только, о чем ниже), кажется, был бы успешно отбит – если бы не еще один, самый мощный фронт давления. О нем функционер сказал напрямую: «Что окончательно перевернуло все дело, так это спонсоры. Если спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать»...».

Решение ключевых партнеров ИИХФ отказаться от поддержки ЧМ в случае его проведения в Минске – результат существующего в Европе института репутации. Беларусы просто завалили соцсети компаний просьбами не способствовать легитимизации режима, а диаспоры за рубежом проводили личные пикеты. В итоге 15 января официально отказалась от спонсорства косметический гигант Nivea, 16 января – автопроизводитель Skoda, 17 января – специализирующаяся на машинном масле и подобных жидкостях фирма Liqui Moly, а 18 января ЧМ официально перенесли. Тогда это было оформлено по пункту регламента, который допускает перенос, «если есть основания для беспокойства по поводу безопасности и свободного передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ». Но, как говорилось выше, позже Фазель признал реальную причину, а бренды попали под запрет в Беларуси.

К сожалению, не все компании ценят репутацию выше, чем конкретную выгоду от сотрудничества с режимом. Да, та же шинная корпорация Pirelli (она также партнерилась с ИИХФ и была пикетирована белорусами, но перед ЧМ обошлась без заявлений) недавно отказалась поставлять в Беларусь свою продукцию, но та же норвежская Yara продолжает закупаться у «Беларуськалия», да и в целом экспорт в ЕС значительно вырос. И пока такое положение дел остается реальным, а секторальные санкции – дырявыми, больших изменений в Беларуси ждать очень тяжело.

Лукашенко окружают ретивые люди, бездумно исполняющие его волю, – так они создают новых черных лебедей

Однако же режим всегда готов придумать что-нибудь, что возьмет да и ударит по нему самому. Самый громкий случай года – майская принудительная посадка в Минске рейса Афины – Вильнюс, к которому по личному распоряжению Лукашенко был послан истребитель (об этом сообщал Telegram-канал, имеющий к политику максимально близкий доступ). Целая операция – ради того, чтобы бросить за решетку неугодного журналиста Романа Протасевича, летевшего тем рейсом (и его девушку Софию Сапегу заодно). К моменту, когда это случилось, беларусские демократические силы, как ни старались, не могли вернуть фокус зарубежного внимания на Беларусь, и уже начинало наступать ощущение, что Лукашенко идет к тихой победе. Но посадка одного неугодного почему-то оказалась важнее – и потащила за собой цепь из новых санкций, смертной обиды на них, свободного пропуска на беларусскую территорию тысяч иракцев и сирийцев с натаскиванием их на прорыв границ ЕС... В общем, типичный черный лебедь – событие, которое не поддается прогнозу, но кардинально меняет панораму.

Этот «лебедь» повлиял и на спортивное событие – ЧЕ по велотреку, который не в силах были перенести из Минска в БФСС, поменял место проведения из-за невозможности адекватно добраться до Беларуси после введенного авиабана от ЕС. Но и без этого в сфере спорта у режима (причем периодически около самого верха) находятся таланты, способные крупно подставить свою же сторону. В самом начале года одним из таких стал Артем Каркоцкий – бывший хоккеист и большой друг Дмитрия Баскова, которому тот нашел место в ФХБ. Каркоцкий же отплатил созданием скандала – вместе с Басковым встретив Фазеля во время его визита в Минск и добыв совместное фото, Артем тут же запостил его в открытый аккаунт в соцсети. А закрывать потом было уже поздно – снимок разлетелся по медиа далеко не только в Беларуси и вызвав настоящий скандал (Басков ведь был фигурантом расследования самой ИИХФ). Как Басков не остановил друга от публикации? Неужели сам Каркоцкий не понимал, что лучше оставить подобное фото в личном архиве?

Еще один пример, гораздо более яркий – кейс Кристины Тимановской. Она резко стала неугодной, когда публично возмутилась тому, что ее без уведомления поставили запасной в непрофильную эстафету (люди туда срочно понадобились из-за косяка легкоатлетической федерации). Говорили, что гнев это вызвало на самом верху – по крайней мере, сначала Тимановскую заставили извиняться по телефону перед министром спорта Сергеем Ковальчуком, а потом сказали, что это уже не поможет. Но даже если допустить, что приказ покарать Кристину отдал сам Лукашенко – почему его бросились выполнять так, как в итоге получилось? Ведь был простейший способ все сделать тихо: дать спортсменке пробежать свои 200 метров на следующий день, потом спокойно доставить в Беларусь, а уж там включить репрессивную машину. Если казнить требовали мгновенно – объяснили бы, что так все будет гораздо труднее, подумали бы о возможных последствиях.

Но режим, как оказалось, легких путей не ищет. Тимановскую просто стали запугивать, потом сняли с коронной дистанции и силой вывезли в аэропорт с намерением посадить на рейс в Минск – при этом даже не отобрали телефон, благодаря которому спортсменка получила поддержку от родных и сообщила о ситуации в БФСС, где привлекли к ситуации медиа, коих на ОИ предостаточно. Итог – Кристина перебралась в Польшу и обживается там, а беларусские «исполнители» остались с носом и высылкой от МОК по итогам слитых записей давления на бегунью. И как у пособников режима постоянно получается что-нибудь зафэйлить?

Белорусским чиновникам в Европу путь заказан

Большой фэйл недавно вышел и у главы АБФФ Владимира Базанова. Свое 64-летие в конце ноября полковник решил встретить с женой в турне – для этого вписался в делегацию женской сборной, которой предстояли матчи на Кипре и в Чехии. Попасть в ЕС, на территорию трех стран которого (Литвы, Латвии и Эстонии) функционер официально невъездной, он смог по шенгенской визе, которую ему в мае по протекции УЕФА открыли в Венгрии. Однако когда маршрут довел Базанова до Чехии, местные власти решили, что подписанту за Лукашенко в их стране не место – задержали главу АБФФ и выдали предписание отбыть восвояси. Все было очень мягко, особенно в сравнении с Беларусью, но бывавший в Афгане артиллерист умудрился наформулировать кучу жалоб.

Кейс Базанова привел к последствиям не только для него – директор БФСС Опейкин заявил, что в Фонд после случившегося пришел запрос списка нежелательных для Евросоюза лиц всего белспорта. «Там просто не желают больше видеть таких инцидентов. А потому они заранее перестраховываются, утверждая общий список для всех, кто причастен к репрессиям», – пояснил Опейкин. Ну а глава МИД Чехии Якуб Кулганек по следам случившегося заявил, что «друзьям и союзникам Лукашенко нечего делать в стране» – вполне ясный сигнал и не для спортивных чиновников: в ЕС им вход заказан.

Справедливое наказание может наступить с большой задержкой – но все-таки наступает

Так быстро, как с Базановым в Чехии, решается не всегда. Противоположный пример – Басков. Как глава ФХБ он осенью 2020-го оказался замечен среди группы лиц, срезающих популярную тогда в минских дворах БЧБ-символику. А 11 ноября 2020-го похожий на Баскова человек во время подобного рейда с пары метров смотрел, как наносят первые удары Роману Бондаренко, который в итоге получил смертельные травмы. Тогда БФСС (сколько же действий на их счету!) структурировал всю информацию по Баскову и послал в ИИХФ, где начали дисциплинарное расследование. Но когда оно затянулось до февраля 2021-го, а «международники» стали заявлять о необходимости консультаций с беларусской прокуратурой, представилось, что из этого ничего не выйдет.

Оказалось, что надо было запастись терпением. 8 сентября ИИХФ объявила, что дисквалифицирует Баскова на пять лет за злоупотребление своим положением ради поддержки Лукашенко (в том числе попытки добыть ее от других людей), а также угрозы и дискриминацию по политическим убеждениям. Это, должно быть, связано с устранением из белхоккея тех, кто подписал письмо за честные выборы, – покинувшие свои посты главный тренер сборной U-17 Александр Руммо и директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро заявляли, что причиной Басков прямо называл их позицию. Кроме того, ИИХФ прописала «тесные личные связи» функционера с Лукашенко, увидев в этом нарушение части Олимпийской хартии о политическом нейтралитете.

По Бондаренко точных выводов ИИХФ не сделала, ограничившись выводом, что Басков мог присутствовать на месте начала избиения 11 ноября 2020 года. Однако и остального хватило для выписанного бана – и Басков, хоть поначалу была бравада о сохранении должности в пику решению ИИХФ, ушел из федерации. А такая наступившая спустя почти год ответственность дает надежду, что и по делу Бондаренко, и по всем остальным делам, которые режим Лукашенко игнорирует, когда-нибудь тоже будет проведено официальное расследование со справедливым наказанием для виновных.

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