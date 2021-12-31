IKEA поднимает цены на свою продукцию во всем мире 2 31.12.2021, 12:10

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Рост цен будет отличаться по странам.

Владелец розничной сети IKEA компания Ingka Group анонсировала повышение цен в своих магазинов. Оно затронет большинство стран мира и составит в среднем 9%. Рост цен будет отличаться по странам, в зависимости от экономических условий в них.

Свое решение группа аргументирует последствиями пандемии, в том числе ростом транспортных затрат и нарушением цепочек поставок.

«Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — говорится в сообщении компании.

Ingka Group отмечает, что связанные с поставками дополнительные расходы IKEA в 2021 году составили порядка 250 млн евро. Ожидаются, что проблемы с поставками сохранятся 2022 году. Самый большой рост затрат из-за транспортных расходов и увеличения закупочных цен компания фиксирует в Северной Америке и Европе. До сих пор розничная сеть могла их брать на себя, однако теперь вынуждена все-таки повысить цены.

В Беларуси пока нет магазинов IKEA, однако они действуют в соседних странах. Кроме того, беларусские производители занимаются выпуском продукции для поставщиков сети.

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