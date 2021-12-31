Юра из Уханя и заговор Билла Гейтса: топ фейков 2021 года в России 3 31.12.2021, 12:34

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Как разоблачали фальшь пропагандистов.

В коронавирусном 2021 году термином "фейк ньюс" уже никого не удивишь: соцсети активно маркируют дезинформацию о пандемии и способах борьбы с ней, фактчекинговые сайты – разоблачают ложь в промышленных масштабах. Но фальшивые новости уходящего года были посвящены не только ковиду – и вот главные из них, пишет currenttime.tv.

1. Фейки про коронавирус

Распространение фальшивых новостей в эпоху коронавируса приводит к реальным человеческим жертвам: об этом в уходящем году говорили ученые и политики. Для описания этого явления Всемирная организация здравоохранения использует термин "инфодемия" – это переизбыток информации во время вспышки заболевания, который приводит к рискованному поведению и может нанести вред здоровью.

Cайт EUvsDisinfo Европейской службы внешних связей предостерегает: "Дезинформация может убивать. Об этом не стоит забывать, когда мы видим, как прокремлевские СМИ распространяют ложь о COVID-19 и вакцинах, даже несмотря на рост числа жертв вируса в России".

Фактчекеры Евросоюза приводят пример такого СМИ – это государственный канал RT (Russia Today). Помимо русскоязычной, у канала есть еще несколько языковых служб. В октябре Настоящее Время сравнило заголовки разных служб и убедилось: на русском редакция убеждала читателей носить маски, соблюдать дистанцию и делать прививки, а на английском, испанском, французском и немецком – все эти меры подвергала сомнению. Больше всего доставалось вакцинам. Единственное исключение – "Спутник V": российскую вакцину авторы RT не ругали.

Впрочем, зачастую фейки о коронавирусе – и в России, и на Западе – распространяются без всякой помощи СМИ. Летом социальные антропологи из группы "Мониторинг актуального фольклора", вооружившись статистикой запросов в "Яндекс", составили список самых популярных фейков о коронавирусе: на первом месте – теория заговора о том, что с помощью вакцинации Билл Гейтс и "мировое правительство" якобы пытаются установить новый мировой порядок.

Среди фейков есть и вполне безобидные: например, "стихотворение Пушкина", которое поэт якобы написал во время эпидемии холеры в 1830 году (на деле его автор – поэт из Казахстана под псевдонимом Урри Грим, выяснила "Комсомольская правда").

Исследователи обнаружили, что дезинформация становится более эффективной, если подается в форме мнения "информированного" россиянина, проживающего за рубежом. Так распространялась история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. Или совет лечить коронавирус с помощью паров водки от человека, называющего себя врачом Александром Колосовым из Италии.

2. Фейки про мигрантов на границе Беларуси и ЕС

Весной 2021 года на границе Беларуси и Евросоюза начали появляться мигранты из Ирака, Ирана, Сирии и других стран. В расследовании центра "Досье" и Der Spiegel говорилось, что их ввоз координировала белорусская государственная компания "Центркурорт". Мигранты пытались попасть в Литву, а потом в Польшу и Латвию. В результате погиб как минимум 21 человек, в основном из-за переохлаждения.

Но фейки начали появляться еще до наступления холодов. Так, в 10 августа российские и белорусские агентства опубликовали заметку под заголовком "В Литве беременную иностранку выбросили на линию границы, заявили в Минске". В ней приводится 15-секундный ролик Госпогранкомитета Беларуси, в котором люди в камуфляже бросают смуглую женщину на траву.

В тот же день пограничная служба Литвы опубликовала в своем ютуб-канале видео с продолжением этой сцены, снабдив его ироничным комментарием: "Вот так создается ложь. Белорусский государственный пограничный комитет сегодня объявляет о задержании группы мигрантов, которые подверглись "действиям, противоречащим человеческим ценностям", – якобы литовские пограничники несли на руках потерявшую сознание беременную женщину. Однако наши соседи, похоже, забыли, что мы фиксируем события на границе с помощью стационарных видеокамер. Так, женщина, симулировавшая обморок, вдруг встает, одевается и направляется в Беларусь".

Некоторые источники в России и Донецке утверждали, что пограничники убивали мигрантов, причем массово. В "доказательство" они приводили видео, которое появилось 1 декабря на странице полковника ВСУ Василия Румака: около 30 человек движутся куда-то в темноте, неожиданно по ним стреляют военные, упавшие тела сваливают в кучу. Вся сцена длится не более двух минут.

Под видео шел комментарий на украинском: "Знакомый прислал видео со стрельбой. Говорит, что из 61-й бригады. Снято в инфракрасном диапазоне. Расстреляли какую-то группу. Наши или нет, сказать сложно. Да и в кого стреляют, тоже есть вопросы, хотя уверенно можно говорить, что те, которых валят, без боевого опыта".

Сам Румак заявил, что его аккаунт в фейсбуке взломали и пост выставлял не он. Еще один источник видео – украинский сайт "Детектор медиа" – также был взломан: там публикация о "расстреле" сопровождалась фальшивым скриншотом с сайта погранслужбы Украины о "группе нарушителей, которые незаконно пересекли украинскую границу", в результате чего "военнослужащие применили огнестрельное оружие". И в публикации на сайте, и в фальшивом скриншоте, и в самом видео – масса ошибок, которые выдают автоматический перевод с русского на украинский. Так, в левом верхнем углу на видео – надпись Priluki (Прилуки), хотя транслитерация с украинского выглядела бы скорее так: Pryluky.

В тот же день, 1 декабря, погранслужба Украины назвала эти публикации фейками: "Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, обнаружено не было".

Про огонь на поражение, но уже со стороны польских пограничников говорил и бежавший в Беларусь 21-летний польский военнослужащий Эмиль Чечко. Эти слова не подтверждают многочисленные неправительственные организации, которые работали на границе последние месяцы.

3. Украинские беспилотники и погибший ребенок

В 2021-м, как и все последние годы, в российских медиа хватало фейков про Украину. Наибольший резонанс вызвали сообщения о том, что на Донбассе погиб ребенок – якобы из-за атаки украинского беспилотника. Пятилетний мальчик действительно умер "в результате взрывной травмы и множественных осколочных ранений", говорится в отчете ОБСЕ. Беспилотник в документе не упоминался.

Трагедия произошла в Александровском – это поселок в 47 километрах от Донецка и 14 километрах от линии разграничения, по сути в тылу "ДНР". Как писала украинская служба Радио Свобода, ВСУ использует беспилотники с дальностью полета до пяти километров. Беспилотники с большей дальностью действия существуют – например, турецкий Bayraktar. Но украинская армия впервые использовала его только через полгода после этого инцидента, в октябре 2021-го.

По данным ЮНИСЕФ, с начала войны на Донбассе до апреля 2021 года в Донецкой и Луганской областях насмерть подорвались на взрывчатке 42 ребенка и 144 получили ранения. В фонде отмечают, что дети часто подбирают взрывоопасные предметы, считая их игрушками.

4. Фейки про фейки про выборы

Накануне выборов в Госдуму 19 сентября на заседании ЦИК продемонстрировали видео "оперативной съемки": полицейские заходят в обычную московскую квартиру – там стоит избирательная урна с бюллетенями, висит студийный фон, а на диване сидят люди. Встретивший их молодой человек уверяет, что здесь "просто снимаются обычные нормальные политические видео" и закон "не нарушается".

В какой-то момент в кадре мелькает подборка распечаток, в том числе – с фотографией политика Алексея Навального и символикой Фонда борьбы с коррупцией. На стене висит карта Москвы с отмеченными точками. Госканал "Россия 24" утверждал, что заказчик провокации – один из соратников Навального.

BBC нашла двух человек, которые находились в квартире, когда туда нагрянула полиция, ими оказались актеры Руслан и Мария, которые зарабатывают на съемках в массовке. Оба появлялись на провластных митингах. Так, у Марии есть фото с акции в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова в августе 2019 года. Эта акция прошла на фоне протестов против недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. А Руслан в июне того же года побывал на акции в честь Дня России.

Никаких подробностей полицейского рейда на квартиру, где "фабрикуются фейки", с тех пор не появилось. Тем не менее 3 декабря на встрече с Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова заявила об "истерике" во время выборов, вызванной тем, что ее ведомство "ударило по любителям изготавливать фейки и подменять реальность".

5. Чех, но не простой

В мае 2021 года "Россия 24" выпустил репортаж "Чешский как иностранный", посвященный обострению отношений между Москвой и Прагой. В нем власти Чехии критикует некий Милош Флайшганс. "Идет одна сплошная истерика: русские идут, все плохо, нам кирдык", – сокрушается герой сюжета. Рассказывая о Флайшгансе, авторы сюжета отметили, что он переехал из Чехии в Россию шесть лет назад. Поступок героя не вызвал понимания со стороны родных и друзей. За это время он женился на россиянке и успел выучить русский язык.

Как выяснила корреспондентка "Чешского радио" в Москве Ивана Миленковичова, за простого чеха телеканал выдал бывшего журналиста международного информационного агентства "Россия сегодня". Флайшганс работал в российском агентстве в качестве пражского обозревателя. В этом статусе он участвовал в деловом форуме "Ливадия-2019", который проходил в Санкт-Петербурге. В марте 2021 года словацкий ресурс ExtraPlus тоже назвал его корреспондентом "России сегодня".

Главный редактор "России 24" Евгений Бекасов заявил изданию "Подъем", что место работы источника не повлияло на его надежность. "А что, чех, работающий в России, перестает быть чехом? Не понимаю, в чем подмена понятий, если мы делаем репортаж про чехов, а он чех? Он не имеет права быть чехом? Он должен отказаться от чешского паспорта? От того, что он работает на "Спутнике", он не становится не чехом", – рассуждал руководитель редакции.

6. "Бывший дизайнер”

В январе НТВ показало "бывшего дизайнера" Андрея Константинова, якобы фабриковавшего фальшивые документы для публикаций издания "Проект". Расследователи из "Проекта" заявили, что такого человека не знают, и назвали его "нанятым комедиантом". Никаких следов дизайнера по имени Андрей Константинов в интернете не нашлось. Есть лишь украинский дизайнер-шрифтовик и дизайнер интерьеров из Нижнего Новгорода с таким именем, оба внешне совершенно не похожи на участника сюжета из программы энтэвэшника Андрея Норкина, отмечают в The Insider.

Летом "Проект" был признан нежелательной организацией и вынужденно закрылся. Главред "Проекта" Роман Баданин и несколько его коллег покинули Россию. Через несколько месяцев Баданин запустил новое расследовательское медиа – "Агентство".

7. Навальный и пражская библиотека

В январе в соцсетях распространялись сообщения о том, что Алексей Навальный в своем самом популярном фильме выдал за убранство дворца Путина – интерьеры пражской библиотеки. Об этом якобы говорит сравнение изображений, показанных в фильме.

Слушайте, и не спрашивайте меня про "расследование" о "дворце" в Геленджике. Это не расследование, а слабый (хотя и протяжный) пук, вместо обещанной мощной кучи.

Не будьте идиотами — Анатолий Кузичев (@aakuzichev) January 21, 2021

На деле в фильме Навального интерьеры библиотеки приписываемого Владимиру Путину дворца иллюстрируются совсем другими фото, не похожими на дизайн пражской библиотеки, заметили фактчекеры из StopFake.

Изображения, которые пользователи назвали "пражской библиотекой", действительно появляются в фильме. Однако Навальный объясняет: это видеоролик с сайта фирмы A.B.ITALIA, которая производит эксклюзивную мебель, обнаруженную и в геленджикском дворце.

8. Артемий Лебедев: "Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то”

В феврале дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале пост, "разоблачающий" Юлию Навальную. Лебедев прикрепил к записи фото немецкого вида на жительство, якобы выданного жене Алексея Навального. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году. "Медуза, прокомментируй!" – потребовал дизайнер. И добавил: "О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы – слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани".

"Медуза" убедилась, что это фейк, воспользовавшись поиском по картинкам в гугле: снимок Юлии Навальной с этого "документа" на самом деле сделан для издания "Афиша". Лебедеву указали на ошибку – и он немедленно дописал в пост следующее: "UPD. Это фейк. Факт проверен". А затем еще раз дополнил пост: "UPD2. Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то". На следующий день дизайнер извинился перед Навальной в своем ютуб-канале.

9. Рогозин разоблачил "фейк" про себя

В январе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин разоблачил махинаторов, опубликовавших в интернете изображение таблички, якобы висящей на его приемной. В ней перечисляются его многочисленные должности и титулы. "Сегодня друзья прислали вот такую "табличку", якобы из моей приемной, которая распространяется в сети, – написал Рогозин в твиттере. – Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской набережной". В реальности на двери приемной висит скромная табличка с его именем, фамилией и отчеством.

Сегодня друзья прислали вот такую "табличку" якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью?

И ведь не лень же такое мастерить... pic.twitter.com/BOgdkjiiyV — РОГОЗИН (@Rogozin) January 15, 2021

"Кому нужно распространять море фейков про "Роскосмос" и меня лично и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить", – пожаловался Рогозин, доктор философских и технических наук, мастер спорта по гандболу, автор песни "Рвем небо мы в клочья", опубликованной на сайте "Роскосмоса".

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