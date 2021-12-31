«Завод решил не оплачивать работу в выходные и праздники в двойном размере» 1 31.12.2021, 12:37

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Что делать белорусским работникам в таком случае?

Минчанин Павел работает на частном заводе. Накануне праздника мужчина был неприятно удивлен новым распоряжением руководства. Согласно документу с января 2022 года на предприятии отменяют двойную оплату труда в праздники и выходные. Работники в замешательстве: приказ о доплате 25% оклада уже подписан, руководство считает его законным, пишет onliner.by.

— Работа часто выпадает на праздничные дни, и в итоге тружусь сверх нормы. Я не то чтобы против, это все-таки неплохие деньги. Но если раньше работодатель оплачивал все это в двойном размере, то сейчас я увидел новый приказ: с 1 января 2022 года оплата работы в праздники по всему предприятию будет в коэффициенте 1,25. Законно ли это? — спрашивает Павел.

«Наниматель не вправе уменьшать либо отменять компенсации либо гарантии»

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ с соблюдением правил статей 112—114 Трудового кодекса.

За каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни работнику должны доплачивать (ч. 1 статьи 69 ТК). Размеры доплат такие:

со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок;

с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

— То есть работнику с повременной оплатой труда каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере. Наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде, но не вправе уменьшать либо отменять компенсации или гарантии закона, — переводит закон на понятный язык юрист О. Гасюкевич.

Следовательно, приказ руководителя об уменьшении компенсации за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни не имеет ничего общего с законностью.

Что делать работникам?

Работник может попросить нанимателя прекратить это безобразие и компенсировать недоплаченные суммы. Учитывая, что правда на стороне работника, долго сопротивляться наниматель не должен. Однако если он все-таки упрямится, можно обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она есть на вашем заводе) или в суд.

При обращении в суд работник не платит госпошлину за подачу иска по трудовому спору и освобождается от иных судебных расходов при любом решении суда.

Если это не помогло, можно обратиться в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и его структурные подразделения, прокуратуру и территориальные подразделения Комитета госконтроля.

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