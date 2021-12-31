Путин в тупике 1 Игорь Яковенко

31.12.2021, 12:40

4,396

Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Кремлевская воображаемая империя имеет черты вещества, находящегося в газообразном состоянии.

Не оправдались надежды тех, кто полагал, что Путин поступит сложно: ликвидирует один из двух Мемориалов, а второсй пожует и выплюнет, подарит ему ущербную жизнь в статусе иноагента. Но Путин поступил просто: ликвидировал правозащитный "Мемориал" с той же незамутненностью, как и днем раньше ликвидировал "Мемориал" Международный. Оставив многочисленных и весьма достойных людей, которые смиренно просили диктатора пощадить хоть один из двух "Мемориалов", в весьма неприятных ощущениях использованности.

Представитель Минюста благоразумно отказался от участия в прениях. А представитель прокуратуры во время прений заявил, что правозащитный центр "участвовал во всех протестных движениях, поддерживал акции, направленные на дестабилизацию страны". Оказывается, списки политзаключенных, которые ведет "Мемориал", "направлены на формирование негативного восприятия судебной системы России и дезинформацию граждан". То, что судебная система России для собственной дискредитации все делает сама и не нуждается в посторонней помощи, представитель прокуратуры, естественно, не сказал.

До этого прокуратура обвинила правозащитный центр в оправдании экстремизма и терроризма и утверждала, что отсутствие маркировки "иностранного агента" в материалах "Мемориала" может вызвать депрессию у граждан. Теперь понятно, почему россияне такие хмурые и неулыбчивые: оказывается, они все время читают материалы "Мемориала" и как только убеждаются, что на них нет маркировки "иностранного агента" немедленно впадают в депрессию.

Уничтожение обеих "Мемориалов", международного исторического и правозащитного стало "достойным" и вполне логичным завершением 2021 года, который начался с ареста Алексея Навального. Ликвидация "Мемориалов" ставит точку в той дискуссии вокруг преступлений сталинизма, которые с разной степенью остроты идет в российском обществе со времен 20-го съезда КПСС и возвращает страну в духовную атмосферу сталинского "Краткого курса ВКП(б)", в исторический тупик…

Но на этом год не закончился. Владимир Путин положил под елочку еще один подарок – новый закон о гражданстве РФ, который превращает сам институт российского гражданства в орудие оккупации стран "бывшего СССР" и Восточной Европы.

То как работает это орудие можно видеть в "ДНР" и "ЛНР", а также в Абхазии и Южной Осетии. Сначала происходит вертолетная раздача российских паспортов, а затем раздается гневный вопль: "эй, у вас на территории полно российских граждан, что-то вы с ними плохо обращаетесь, мы вам не позволим их обижать и для их защиты вынуждены ввести войска и бронетехнику".

Вертолетная раздача российских паспортов в новой путинском законе называется "процедура упрощенного приема в гражданство". Она распространяется более чем на 20 категорий. Теперь по упрощенной процедуре гражданство смогут получить:

- граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению;

- люди, у которых в России живут близкие родственники-россияне;

- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР,

По упрощенной схеме российскими гражданами могут стать:

- соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

— те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

— потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации);

- граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;

— родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992;

— те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

По оценкам экспертов под законопроект президента подпадают десятки миллионов тех, кого в российском телевизоре называют "русскоязычными соотечественниками”.

Отдельно стоит отметить две новые юридические конструкции: "гражданин бывшего СССР" и "потомок тех, кто жил на территории СССР или Российской империи". То есть, не только Украина, Беларусь, страны Балтии, но и Польша с Финляндией, а также Аляска должны жить в страхе, что в какой-то момент на их территории может оказаться какое-то количество людей с российскими паспортами, чьи права путинская Россия вдруг решит нарушенными. Сегодня такое развитие событий представляется фантастическим, но и оккупация части территории Украины еще сравнительно недавно казалась ненаучной фантастикой.

Путинская "воображаемая империя", то есть, империя, существующая в значительной мере в воображении Путина, имеет черты вещества, находящегося в газообразном состоянии. В том смысле, что она занимает все свободное пространство. Стоит в какой-то стране образоваться малейшей щелочке, как туда немедленно проникнет газообразный Путин. Либо в виде вежливых зеленых человечков, либо в своем собственном обличье, то есть в виде газа, который является главным экономическим оружием Путина.

Помимо орудия расширения империи, новый закон о гражданстве имеет и внутрироссийские функции. Поскольку в нем сам институт гражданства дрейфует в сторону подданства. Отличие гражданства от подданства в том, что граждане все равны и находятся в равноправных отношениях со своей страной, а подданные находятся в зависимых отношениях с правителем страны. Движение в сторону подданства в новом законе пока не радикально, но уже заметно по расширению полномочий президента.

По новому закону расширяются полномочия главы государства по решениям о лицах, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Президент сможет определять категории таких лиц по своему усмотрению, в любых целях.

Кроме того черты подданства имеет институт лишения приобретенного гражданства: лишить приобретенного гражданства смогут за тяжкие преступления, среди которых: террористические преступления, преступления против государства, наркопреступления. То есть, любой пакетик с порошком белого цвета, найденный у "нового гражданина РФ", может привести к лишению гражданства. А то, что полномочия по прекращению российского гражданства предлагается передать МВД, усиливает возможности произвола в отношении "новых граждан".

То есть, "новые" граждане России это люди второго сорта, по сути подданные, которых в любой момент можно лишить гражданства…

Закон о гражданстве – прежде всего часть большого имперского плана Путина

В январе Путин встречается с Байденом, и наличие у него такого аргумента, как миллионы потенциальных граждан России, живущих на территориях возможного расширения НАТО, это еще один козырь в переговорах…

Некоторые впечатлительные комментаторы решили что этот закон написан для того чтобы лишить гражданства Навального и других оппозиционеров. Это не так. Пока не так. Пока этот институт лишения гражданства в этом законе распространяется только на "новых граждан". Но весьма вероятно, что Кремль войдет во вкус и расширит действие этого института на всех граждан России. Что-что? Конституция? Статья 15 Всеобщей декларации прав человека? Вы это серьезно? Только умоляю, не произносите эти слова при Терешковой, не то эта добрая женщина умрет со смеху…

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».