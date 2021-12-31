Во Франции начали делать школьные принадлежности из медицинских масок 31.12.2021, 13:18

Школьникам бесплатно раздали уже 6 тысяч принадлежностей.

Французский стартап Plaxtil начал делать линейки и транспортиры из старых медицинских масок. Первую партию предметов компания отправила на благотворительность — школьникам бесплатно раздали 6 тысяч принадлежностей, пишет «Евро пульс».

Всего для первой партии принадлежностей потребовалось 320 тысяч старых масок. Для их сбора организовали более ста пунктов приема.

Маски обеззараживают под ультрафиолетом, а затем измельчают. Из получившихся волокон прессуют новые предметы.

В ближайшее время стартап собирается начать делать из старых масок вешалки, пепельницы и другие предметы повседневного обихода. Их будут бесплатно раздавать пенсионерам.

Согласно недавнему исследованию, во время пандемии жители планеты ежедневно выбрасывают более 4 миллиардов одноразовых медицинских масок. Их утилизация и переработка наносит существенный вред окружающей среде, поэтому страны ЕС активно работают над тем, чтобы сделать маски более экологичными. Например, в Нидерландах создали защитную маску, из которой можно вырастить цветы.

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