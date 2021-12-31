В Новый год - к свободе! Наталья Радина

31.12.2021, 13:42

1,000

Фото: Reuters

Наш коллективный лауреат 2021 года — народ Беларуси.

Заметила, что многие в этом году не хотят подводить итоги. Понятно почему. Мы не достигли главной цели — освобождения страны от диктатуры — и на первый взгляд, кажется, что застряли в межвременьи. Но на самом деле это не так. В этом году произошло много важного.

Самое главное - мы не отказались от своей мечты о свободе. Наоборот, стали еще сильнее и тверже в стремлении ее достичь. Да, безумие трусливой власти заставило белорусов стать более осторожными, но число сторонников перемен только возросло. Кажется, уже самые непонятливые осознали, что так жить нельзя. И протест продолжается, но в иной форме: публичные демонстрации переросли в партизанские акции, люди массово отказывались выходить на работу под различными предлогами во время объявленного рабочими Народного локдауна, бесстрашные подпольщики распространяли листовки, национальные флаги и политические граффити появлялись постоянно и в самых неожиданных местах. Диаспора не давала миру забыть о Беларуси и добивалась эффективных санкций против режима.

О том, что необходимо все менять, сегодня говорят на каждой белорусской кухне. Не говорить о политике просто не получается: все встречи или застольные разговоры перерастают в обсуждение, что делать и как наконец зажить нормальной человеческой жизнью без этих опостылевших упырей.

Политика сегодня пришла в каждый белорусский дом, потому что в конце концов коснулась каждого. Нет сегодня семей, которых не затронули аресты, увольнения с работы, исключения из колледжей и вузов, вынужденная эмиграция детей и внуков, незаконный «тунеядский» декрет, резкое снижение уровня жизни из-за бездарного управления нелегитимной власти, смерти родных от коронавируса, в которых тоже виновна правящая клика, уничтожившая медицину и отказавшаяся вводить противоэпидемиологические меры.

Иллюзий больше нет ни у кого. Не осталось больше крайних хат, если не считать спрятавшиеся за высокими заборами особняки в Дроздах. Но даже там притихли, понимая, что этот абсурд и мракобесие долго длиться не могут.

И временное затишье в Беларуси обманчиво. Ненависть не ушла, со злом никто не смирился. Просто для новой атаки необходимо накопить новые силы. И белорусская нация сейчас на самом деле взрослеет и набирает силу. Да, через страдание, но разве возможны иные пути?

И сегодня мне хочется поблагодарить каждого белоруса, кто не смирился и продолжает верить и действовать. В этом году мы снова не смогли выбрать редакцией Charter97.org лауреатов Национальной премии за защиту прав человека, потому что Беларусь рождает каждый год такое количество героев, что их не вместить ни в какие почетные списки. Белорусы выдержали неимоверные испытания в этом году, были смелыми, отважными, солидарными.

Поэтому наш коллективный лауреат 2021 года — народ Беларуси. И в новом, 2022 году, я хотела бы пожелать нам всем одного. Не терять веры в свои силы. Только мы сами может изменить жизнь в стране. Мы не первые и не последние на этом пути. Тысячи лет страны и народы боролись за свою свободу. Все диктатуры неминуемо рушатся, а люди побеждают. Потому что стремление быть свободным также естественно, как и необходимость дышать.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».