Сколько продуктам с новогоднего стола можно «жить» в холодильнике? 31.12.2021, 13:34

К примеру, разрезанный торт хранится не более 18 часов.

В первую очередь

Основная масса продуктов, которые мы закупаем для приготовления праздничных блюд, обычно продается в охлажденном виде. Это значит, что в них поддерживается одна и та же температура (от -0,5 до -2,5 градуса). При нулевой температуре размножение микроорганизмов начинается на 6-8-е сутки хранения, пишет aif.by.

Есть продукты, которые бактерии особенно любят: соусы, тушеное мясо, салаты, блюда из яиц со сливками. Нужно постараться съесть их в первую очередь.

Так, салат оливье, заправленный майонезом, безопасен для здоровья, если его съесть в течение 12 часов после приготовления. Срок хранения незаправленного блюда чуть дольше - 18 часов. Аналогичные требования - к другим майонезным салатам. Готовая селедка под шубой хранится не более полусуток. Поэтому последний срок, когда эти блюда можно съесть, не опасаясь за свое здоровье, - утро 1 января. Если полакомиться ими позже, дело может закончиться плохо: начиная с небольшого несварения вплоть до серьезного отравления. Идеальная посуда для салатов - стеклянная миска с крышкой. Вместо крышки можно натянуть на салатник пищевую пленку.

Жареное мясо или рыбу нужно постараться съесть в течение 36 часов после приготовления. Заливную рыбу и котлеты - в течение суток. Соленая рыба, в том числе красная, хранится во вскрытой упаковке не более 48 часов.

Разрезанный торт хранится не более 18 часов, а сок во вскрытой упаковке – не более двух суток.

Икра, овощи и нарезки

Остатки нарезок сложите в пластиковые контейнеры или оберните пищевой пленкой. Недорезанные колбасы и сыры заверните в пергаментную бумагу – она лучше всего сохраняет свежесть. Сыр твердых сортов хранится около двух недель. Вареная колбаса – от 3 дней до полутора недель, сырокопченая – месяц.

Открытые рыбные консервы вообще почти не хранятся – только сутки. Если их переложить из жестяной банки в стеклянную, могут продержаться трое суток. Красную икру также нужно переложить в стеклянную банку. Тогда она сможет храниться до пяти дней.

Овощи и фрукты могут храниться, пока не станут мягкими и скользкими. Внимательно следите за помидорами – даже маленькое испорченное пятнышко может доставить немало бед: в сочной мякоти охотно размножаются бактерии. Зелень заверните в бумагу и положите на нижнюю полку в холодильнике.

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