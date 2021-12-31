Россия анонсировала два новых военных полигона, один – в Крыму 31.12.2021, 13:56

Ситуация на границе РФ и Украины в последние месяцы резко обострилась.

Минобороны России анонсировало два новых военных полигона, которые появятся в 2022 году, один из них будет располагаться в аннексированном Крыму. Как передает «Настоящее время», об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Крыму", – говорится в сообщении Минобороны.

Ситуация на границе РФ и Украины в последние месяцы резко обострилась. США и другие представители Запада обвиняют в этом власти РФ, которые стягивают военную технику к границам Украины. Путин и другие представители российской власти заявляли, что их действия якобы являются ответом на действия Запада.

В ноябре 2021 года исследователи из Conflict Intelligence Team зафиксировали концентрацию российских войск у границ Украины, в частности переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. В Пентагоне также заявили о "значительных" силах российских военных у границ Украины.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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