Как молодая пара превратила старую хрущевку в стильную лофт-студию 31.12.2021, 14:07

Весь ремонт занял у хозяев всего 2 месяца.

Преображение жилья в старых хрущевках — кажется, дело неблагодарное. Нужно заморочиться с перепланировкой, впихнуть в зачастую скромные метры все необходимое, да еще и сделать это красиво. Правда, результат порой оправдывает ожидание: вместе с ремонтом квартира получается дешевле, чем в новостройке. Еще один удачный пример — однушка площадью 30 кв. м, которую владельцы переделали в студию в стиле лофт. «Онлайнер» показал, как было до и как стало после.

Прихожая выглядит минималистично: несколько полок из IKEA, оттуда же коробки, в которых хранятся разные мелочи, и шкаф от потолка до пола, собранный на заказ. Стены покрыты декоративной штукатуркой, одна — имитацией под бетон, вторая — под дерево. Входная дверь отделана керамогранитом. Хозяева признаются, что над прихожей они не сильно заморачивались.

Кухня объединена с гостиной. Фасады сделаны из МДФ, сверху — под дерево, снизу — под бетон. Столешница обычная керамическая. Слева — два шкафчика, в одном из которых скрывается холодильник.

Вместо обеденного стола — остров с несколькими ящиками и барными стульями, выполненными на заказ.

В гостиной минимум мебели, чтобы не загромождать пространство, — диван, кресло и система хранения. На стенах тоже декоративная штукатурка, которая переходит и на потолок. На полу во всех комнатах — керамогранит.

Санузел совмещенный. Белый натяжной потолок, стены и пол покрыты плиткой из керамогранита. Раковина с тумбой из искусственного камня, акриловая ванная, корзинки, полотенцесушитель, небольшой стеллаж — в общем, все стандартно.

Весь ремонт занял у хозяев всего 2 месяца. Потратили они на него около $17 000.

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