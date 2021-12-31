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Художник Василий Шарангович умер через два дня после своей жены

  • 31.12.2021, 14:16
  • 7,840
Художник Василий Шарангович умер через два дня после своей жены
Василий Шарангович

Шарангович долгое время был ректором Академии искусств.

29 декабря умерла Галина Шарангович, а сегодня, 31 декабря — народный художник Беларуси, профессор Василий Шарангович. Об этом «Нашай Ніве» сообщили члены семьи Шаранговичей.

Народный художник Беларуси, профессор, он долгое время был ректором Академии искусств. Он сделал много для возрождения Беларуси и обретения ею независимости. Это был человек больших заслуг и безупречной репутации.

Уроженец Мядельщины (деревня Качаны около Слободы), он создал произведения, ставшие классикой белорусской графики.

Он не дожил две недели до 83 лет.

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