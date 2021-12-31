Какая погода ждет белорусов в первые дни нового года? 2 31.12.2021, 17:15

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Прогноз на 1-3 января.

1 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты смещающиеся с Западной Европы. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег), пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами ожидается туман, по северо-востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит +1..+7°С, ночью по востоку республики 0..-2°С. Атмосферное давление будет расти.

2 января ночью погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут осадки (снег, днем мокрый снег, по юго-западу с дождем). В отдельных районах страны ожидается туман, изморозь, днем по юго-западу гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0°С по юго-западу до -11°С по северу страны, при прояснениях до -13°С; днем от -6°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу республики.

3 января республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов и воздушных масс атлантического происхождения. Облачно. Временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -6°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, днем 0..+7°С.

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