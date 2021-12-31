Белорусский астролог: 2022-ой год сулит нам кардинальные изменения 2 31.12.2021, 14:31

13,950

Что следующий год готовит для каждого из знаков зодиака?

О том, какие благоприятные возможности грядущий год открывает для нас, а также какими вопросами стоит озаботиться, рассказала aif.by белорусский астролог Ольга Филиппович.

Прогноз составлен специалистом в восточной системе прогнозирования: Джйотиш - традиционной астрологии Индии. Как современная западная, так и восточная системы ориентированы на изучение влияния космических тел на нашу жизнь. Однако, отличаются философской основой, используют разные подходы и техники прогнозирования, методы расчета знака зодиака. Так, определяющими знаками Зодиака в ведической астрологии считают Восходящий (Асцендент) и Лунный знаки, в то время как в западной системе главное внимание занимает знак по Солнцу.

- Уже в конце уходящего 2021 года мы получаем отличный задел для позитивных изменений в новом году. Благодаря тому, что Юпитер - планета, удачи и процветания, дарующая подарки и радость жизни, покинет место своего максимального ослабления в знаке Козерога, где она была сильно ограничена в своих радужных многообещающих возможностях, неся сдержанность, пессимизм, жестокость, упадок экономики, фанатизм. Движение Юпитера в 2022 году в знаке Водолея сулит нам кардинальные изменения, показывая возможность их реализации через знания, честность, оптимизм. А дальнейший его переход в знак Рыбы (знак является обителью Юпитера, здесь он ощущает себя как дома) наконец позволит нам почувствовать энергии духовности, благоприятных перемен и новых возможностей, в наших силах открыть для себя что-то большее, расширить наше сознание. Юпитер в Рыбах позволит тонко воспринимать окружающее пространство и самих себя. Начиная с апреля активности планет «зарядят» общество динамичностью, предприимчивостью. Многие из нас научатся заявлять о себе, отстаивать свое мнение, быть более волевыми и решительными, уверенно идти к достижению намеченных целей.

ОВЕН

Фокус внимания представителей знака сместится на свою личность, которая безусловно пройдет активную трансформацию. Вопросы имиджа и значимости в обществе выйдут на первый план. Именно сейчас независимость и максимальная решительность в реализации своих целей поспособствуют успеху в работе и получению высокого гонорара. Появятся удачные шансы для поездок, дальних путешествий. А вот в сфере личной жизни возможны трудности в общении с партнером, а изжившие себя отношения, скорее всего, распадутся в наступающем году.

ТЕЛЕЦ

В новом году Тельцы почувствуют необходимость в уединении, восстановлении своих внутренних ресурсов, на передний план выйдут вопросы здоровья. Благоприятны оздоровительное путешествие, посещение санатория. Начиная с мая и до конца года появятся результативные возможности для увеличения прибыли и получения заслуженных наград. В этот период не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Так как возможны не только взлеты, но падения в финансовом плане. Середина года многим Тельцам принесет положительные изменения в сферу личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Наступающий год благоприятен для смены интересов, планов, целей и, как следствие, круга общения. Открываются прекрасные возможности для развития и масштабирования своего бизнеса. Если вы в найме - есть все шансы стать замеченным и признанным начальством, получить награды за свои труды или повышение в должности. Но будьте готовы к тому, что успехи будут сопровождаться кризисами и неожиданными поворотами судьбы. Удача ждет в любви. Новые отношения, брак - всё это возможно начиная со 2-й половины апреля.

РАК

Раки полны творческих идей и возможностей для их реализации. Удачный потенциал периода используйте себе во благо: раскройте свои таланты и креативность, демонстрируйте их окружающим. Вас заметят и оценят по достоинству. Появится необходимость решения «квартирных» вопросов. Раки могут ощутить дискомфорт и внутреннюю неудовлетворенность условиями проживания. В результате будут вынуждены переехать или сделать ремонт. Наступающий год благоволит сфере детей - велики шансы испытать радость родительства.

ЛЕВ

Львам следует быть более осторожными: внимательнее относитесь к событиям в вашей жизни, не поддавайтесь искушению ввязаться в сомнительную затею. Скорее всего, вы столкнетесь с неожиданными поворотами судьбы, но при этом сможете быстро адаптироваться к новым реалиям и даже извлечь из этого выгоду. Новые обстоятельства поспособствуют перестройке вашего сознания. Многие из вас откроют для себя новые горизонты, которых ранее вы не замечали. Одиноким Львам выпадет шанс вступить в официальные отношения, а уже находящимся в отношениях - укрепить их.

ДЕВА

Представители знака в наступающем году пройдут определенную трансформацию в разных сферах жизни. До середины апреля выпадает удачный шанс улучшить дела на нынешней работе или даже кардинально сменить направление в профессиональной деятельности. Появится больше энергии, чтобы выполнять работу лучше и соответственно получать за это больше. В начале лета может вспыхнуть короткий тайный роман, но он не увенчается успехом. Многим из вас этот год принесет заграничные путешествия и переезды.

ВЕСЫ

Основная часть энергии знака зодиака сконцентрирована в сфере партнерства и любовных отношений. К слову сказать, год сулит смешанные перспективы в ней. Здесь может быть много амбиций, эмоций - будьте сдержанны, договаривайтесь и не принимайте импульсивных решений. Свободные от партнерства Весы столкнутся с некоторыми ограничениями в заключении брака. Те же, кто находится в браке, могут испытать проверку на прочность. А вот дела на работе могут пойти в гору, судьба благоволит открытию карьерных горизонтов - используйте шанс.

СКОРПИОН

У Скорпионов в наступающем году могут измениться образ жизни, режим дня, привычки питания. При этом обязанностей станет больше, придётся много трудиться для получения хороших результатов, поэтому стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, стараться находить баланс между временем для работы и отдыха. Итогом кропотливого труда станет прирост в материальной сфере и удовлетворение амбиций. Дети и родительство станут источниками счастья и гармонии. В течение всего года гарантировано семейное благополучие.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы активно и решительно увлекутся созданием и развитием своих творческих проектов. Год прекрасно подходит для раскрытия талантов и воплощения давних идей в жизнь. Обстоятельства будут складываться благоприятно. Появится новый круг единомышленников и друзей. Ваши действия и усилия, направленные на продвижение дела, непременно заметят, что обязательно принесет вам заслуженные награды и успех. С наступлением летнего периода особую радость получите от общения с родными людьми в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

Домашняя жизнь Козерогов в 2022 году претерпит различные изменения, влияя на ваше внутреннее ощущение счастья. Одни из вас начнут ремонт, другие вовсе сменят местожительства, кого-то коснутся изменения в составе семьи, например, взрослые дети покинут дом или родится ребенок. Для многих Козерогов окажутся удачными сделки продажи и покупки имущества. В середине года возможны ограничения в финансах, вторая его половина сгладит недомолвки, а в сфере личных отношений наметятся значительные улучшения.

ВОДОЛЕЙ

Год невероятно позитивный, многообещающий и результативный. Водолеи полны идеями и энергией для их воплощения. Предприимчивость, прогрессивность во взглядах и эффективность во взаимодействии с единомышленниками помогут вам «схватить удачу за хвост». Могут участиться как короткие поездки, командировки, так и дальние путешествия. С начала лета, буквально в течение нескольких месяцев, в сфере личной жизни может случится охлаждение. Проявите терпимость и мудрость в отношениях с партнёром.

РЫБЫ

Юпитер, находящийся в знаке Рыбы, запустит перспективные начинания, масштабные перемены. Наступающий год сулит трансформации в финансовых вопросах. Рыбы пересмотрят свое отношение к деньгам: будут учиться зарабатывать и разумно распоряжаться финансами. Некоторые представители знака могут столкнуться с потерями, а в кого-то, наоборот, инвестируют, также возможны крупные финансовые операции. В целом же Рыбы будут воодушевлены, хорошо себя чувствовать, возрастут их лидерские качества, интуитивные возможности, харизма, а значит, они смогут обрести статус и авторитет в глазах других людей. Сфера личной жизни процветает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».