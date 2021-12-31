Как Путин поздравлял россиян в 2021-м и как РФ прожила этот год 2 31.12.2021, 14:30

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Фото: AP

Страна держится в первой десятке по числу заболевших коронавирусом.

Одно из главных пожеланий правителя РФ Путина в прошлогоднем новогоднем обращении – чтобы пандемия поскорее закончилась, передает «Настоящее время».

"Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии XXI века", – сказал тогда российский президент.

Коронавирус никуда не ушел. Россия держится в первой десятке по числу заболевших, а в октябре и вовсе был побит рекорд по новым случаям за сутки – более 40 тысяч человек. Такая же ситуация и с количеством умерших за сутки: привычной стала цифра – более тысячи человек. В конце года власти заявили, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса – "омикрон". Официальный уровень вакцинации при этом – почти 60 процентов среди взрослого населения.

Не лучше стало у россиян и с достатком. По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживало более 19 млн человек, или 13% населения. На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать, а началось падение еще семь лет назад, после аннексии Крыма.

"Дорогие друзья! Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны", – говорил в своем поздравлении Путин.

Сложно утверждать, что Россия становится одной большой семьей, ведь уходящий год запомнился тем, что первые люди получили клеймо "СМИ – "иностранных агентов", силовики подавили протесты против ареста политика Алексея Навального, были задержаны тысячи человек. Все структуры Навального в итоге были признаны экстремистскими и прекратили свою деятельность. Отчасти борьбу с Навальным политологи связывали с его проектом "Умное голосование", которое могло помешать власти победить на выборах.

Продолжилась борьба и с независимыми СМИ. "Иностранными агентами" были признаны десятки медиа. С обысками приходили к главным редакторам трех расследовательских изданий: "Важные истории", "Проект" и The Insider.

Путин в своем обращении особо не заострял внимание на конкретных проблемах и сферах – общие слова и пожелания. Политолог Аббас Галлямов видит в этом технологию, которую использовали еще в Советском Союзе: "Путин занимается восстановлением советской традиции, и в этом смысле он просто повторяет эту советскую традицию, – считает Аббас Галлямов. – Его коллеги по странам бывшего СССР не заняты сохранением советского наследия, поэтому они так легко рвут с советской традицией и пытаются завести новую традицию, политизировав этот праздник, внеся в него какой-то новый содержательный политический смысл. Путин, повторюсь, поскольку для него сверхзадача – восстановить старый советский дискурс, не может себе этого позволить и даже не пытается, повторяя, как заведенный, старую советскую традицию. Видно, что он получает от этого удовольствие".

С миром в уходящем году у Путина тоже не заладилось. Сложно назвать пацифизмом стягивание войск к границе с Украиной, ультиматумы, которые Кремль выдвинул к НАТО и США, и прямые угрозы войной Западу и Украине отдельных кремлевских чиновников.

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