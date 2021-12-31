Семь фильмов с яркой новогодней атмосферой 31.12.2021, 14:57

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Один из них - «Чародеи».

Эти душевные фильмы помогут создать праздничное и волшебное настроение в канун Нового года, пишет intex-press.by.

«Реальная любовь»

Режиссер: Ричард Кёртис

Рейтинг Кинопоиск: 7.60

«Реальная любовь» — это не только один из лучших новогодних фильмов, но и, пожалуй, лучший романтический фильм последнего десятилетия. Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление и экстатическая, неожиданная и нежеланная, неудобная и необъяснимая, неизящная и неравная. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…

«Вам письмо»

Режиссер: Нора Эфрон

Рейтинг Кинопоиск: 7.7

Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры.

Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов «Фокс и сыновья». Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их «живое» знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным разорением — цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного конкурента. А в Интернете их роман продолжался…

«Чародеи»

Режиссер: Константин Бромберг

Рейтинг Кинопоиск: 7.9

Пожалуй, этот фильм можно смело назвать советским новогодним фэнтези. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели…

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»

Режиссер: Джон Уайтселл

Рейтинг Кинопоиск: 6.3

В маленьком североамериканском городке в канун Рождества впору объявлять военное положение: один из жителей решил украсить свой дом иллюминацией, которую было бы можно видеть из космоса.

Это не пришлось по душе сельчанам и особенно его ближайшему соседу. Боевые действия готовы разрушить город. Однако в конце концов противоборствующие стороны открывают для себя истинную ценность Рождества.

«Ищите женщину»

Режиссер: Алла Сурикова

Рейтинг Кинопоиск: 8.1

В нотариальной конторе обнаружен покойник. В поиски убийцы включается секретарь конторы — женщина неукротимой энергии. Постепенно выясняется, что чрезмерная активность самодеятельного сыщика не лучшим образом влияет на расследование.

«Четыре рождества»

Режиссер: Сет Гордон

Рейтинг Кинопоиск: 6.1

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, пытаются встретить Рождество вместе со своими родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места…

«Кудряшка Сью»

Режиссер: Джон Хьюз

Рейтинг Кинопоиск: 7.6

Бродягу-афериста Билла Дансера и находящуюся на его попечении сообразительную кудрявую малышку-сироту судьба забросила в самое сердце Чикаго. На этот раз Биллу улыбнулась удача: его безобидное мошенничество приводит их из ночлежки для бездомных в роскошный особняк. Они инсценируют попадание Билла под колеса машины, за рулем которой была богатая молодая женщина. Испугавшись за жизнь Билла, она приглашает его и Сью пожить временно у нее дома…

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