Российское ТВ подарило детям, находящимся в больнице, пустые картонные коробки 22 31.12.2021, 15:25

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«Подарков» привезли аж четыре мешка.

Представители одной из программ российского Первого канала провели пафосную «благотворительную» акцию для детей с онкологией, подарив им пустые картонные коробки. Об этом у себя в Instagram рассказала волонтер Виктория Бирюкова, которую привлекли к этому сомнительному мероприятию, пишет nv.ua.

По словам женщины, в прошлом году она принимала участие в передаче «Модный приговор», редакция которой пообещала ей, что готова передать ее онкобольным подопечным новогодние подарки.

«Конечно мы всей командой обрадовались и помогли в организации поздравления: звук, микрофоны для улицы (дети смотрели поздравление из окон больницы) все помогли организовать без лишних слов, взяв эти расходы на себя. От «Модного приговора» приехали Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. А после поздравительной уличной программы Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям. Оставил четыре мешка подарков. Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — рассказала она.

Сами же представители программы в ответ на обвинения заявили, что подарки кто-то «украл» и пообещали, что напишут по этому поводу заявление в полицию.

«Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи… Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь… Который день я извиняюсь перед мамами. Но главных извинений им от передачи до сих пор не поступило», — добавила Бирюкова.

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