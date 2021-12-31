В Польше полностью вакцинировано более 21 миллиона поляков 31.12.2021, 15:34

Только за минувшие сутки в стране была сделана 157 121 прививка против COVID-19.

За прошедшие сутки в Польше был подтвержден 13 601 случай заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения. Со вчерашнего дня умерло 638 инфицированных. 233 человека умерли от COVID-19, а 405 - от сопутствующих заболеваний. Число выздоровевших со вчерашнего дня увеличилось на 18 587 человек, передает «Польское радио».

В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки в Польше была сделана 157 121 прививка против COVID-19. На сегодняшний день полностью вакцинировано 21 042 850 поляков. Третью дозу вакцины приняли 6 654 445 человек.

За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 сократилось на 497 человек. Всего в больницах сейчас находится 19 936 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 1 910 пациентов - на 20 человек меньше, чем днем ранее. На карантине находится 213 742 человека. Это почти на 5 тысяч человек меньше по сравнению с предыдущим днем.

В четверг, 30 декабря, в Польше было сделано 92 923 теста на коронавирус. Больше всего новых случаев инфицирования было подтверждено в Мазовецком воеводстве - 1 824, Силезском - 1 643 и Малопольском - 1 462.

Всего в Польше насчитывается 3 630 119 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. С начала пандемии было подтверждено 4 108 215 случаев инфицирования. За это время умерли 97 054 инфицированных.

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