Возле Минского моря продается необычный дом с готовым интерьером и баней 5 31.12.2021, 15:51

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Дом находится в 2 километрах от Минска.

Этот дом легко представить на берегу Балтики — современная архитектура, панорамное остекление, сдержанное цветовое решение фасадов. Но вопреки нашим ассоциациям, локация у него белорусская, хотя тоже связана с морской тематикой — его построили рядом с Минским морем. Коттедж новый, с готовыми интерьерами и мебелью, в продаже на площадке Realt недавно. Рассмотрим его поближе.

Коттедж находится в Приморье — поселке рядом с Минским морем. Локация премиальная — столица совсем рядом, в 13 километрах, застройка с элитным загородным жильем.

Этот дом не соперничает своими размерами с соседними особняками из конца 90-х — его площадь всего 194 м². Зато в плане архитектуры и благоустройства участка он выглядит современно и компактно.

Строился коттедж по индивидуальному проекту. Стены из газосиликатных блоков утеплены минеральной ватой. Перекрытия — железобетонные плиты. Отделка фасада комбинированная — декоративная штукатурка Caparol и лиственница.

Дом двухэтажный со встроенным теплым гаражом и двумя застекленными террасами на каждом этаже (33 м2 и 35 м2).

Планировка жилых помещений четка разделена на дневную и ночную зоны. На первом этаже большую часть площади занимает гостиная с кухней и зоной столовой, на втором — три спальни. Санузлов в доме два — по одному на этаж.

Интерьеры оформлены в современном классическом стиле. Цветовая гамма спокойная: серые оттенки, неброские акценты.

На второй этаж ведет монолитная лестница с деревянными ступеньками и стеклянным ограждением.

В отделке использовались высококачественные материалы: испанская плитка, итальянская декоративная штукатурка Oikas. Сантехника в доме дорогих брендов — Laufen, Hansgrohe, Villeroy & Boch, электрика Bercker.

Отопление в доме на газу с теплыми полами под плиткой и радиаторами.

На участке стоит еще одно строение в том же стиле, что и дом. Это баня с парилкой на дровах и комнатой отдыха.

Территория благоустроена — с рулонным газоном и системой автополива, с мощеными дорожками, декоративными насаждениями, забором из алюминия и откатными воротами. Кроме того, на участке есть ночная подсветка.

Стоимость же этого дома в Приморье — 530 000 долларов.

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