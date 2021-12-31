На планету уже пришел Новый год: где отмечают праздник 31.12.2021, 15:54

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Первыми в мире 2022 году встретили жители Острова Рождества.

Пока белорусам остается ждать 10 часов до Нового года, в некоторых странах мира 2022 год уже наступил, пишет «Апостроф».

Первыми в мире 2022-ой год встретили жители Острова Рождества, или Киритимати. Он расположен в Тихом океане, является самым большим коралловым островом и входит в состав государства Кирибати. На ее территории 2022 год можно встретить трижды – на западной, центральной и восточной части архипелагов.

Также Новый год уже наступил в Самоа - это произошло в 12 часов по восточноевропейскому времени или в 10 утра по Гринвичу. Самоа является островным государством, расположено в южной части Тихого океана и занимает западную часть одноименного архипелага.

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