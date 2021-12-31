Петр Кузнецов: Перемены нас ждут, и они будут к лучшему 31.12.2021, 16:09

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Петр Кузнецов

2022-ой может стать счастливым — мы все этого хотим.

— Меня часто спрашивают: «А твой прогноз о том, что перемены будут в срок до двух лет с лета 2020 — он еще в силе?» Знаете, не буду расписывать здесь и сейчас, почему так считаю, но — в силе, — пишет основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов. —В силе в главном, а вот детали могут, понятное дело, меняться. Сроки могут меняться. Другие обстоятельства могут варьироваться.

Если предсказывать погоду в духе «Завтра солнце обязательно взойдет» — никаких ошибок не будет. С таким уровнем после августа-2020 можно было смело прогнозировать, что «ничего не изменится» или «изменится к худшему» - и это было бы верно, на каком-то отрезке времени. Анализ и оценки нужны для того, чтобы допускать варианты и вероятности.

Именно поэтому в прогнозах погоды содержится процент осадков и облачности, но не утверждение. Именно поэтому следить за ситуацией нужно постоянно, и при прогнозировании просчитывать разные сценарии. Именно этим я стараюсь заниматься — так, как могу, а уж как к этому относиться, каждый волен решать для себя. Но я очень благодарен всем тем, с кем мы вместе проходим это время — в жизни, на работе, в соцсетях.

Ситуация не только в нашей стране, в целом в регионе и Европе сейчас очень сложная, что же касается нас, то она кране сложная многократно. В каждом политическом и жизненном уравнении нынешнего белоруса — тысячи неизвестных, и прогнозировать что-то с точностью до месяца или дня просто невозможно. Поэтому допущения и отклонения будут. А вот в сути — все остается актуальным. Перемены нас ждут, и перемены эти будут к лучшему.

Нам всем просто нужно понимать несколько простых вещей. К этому «к лучшему» мы идем своим путем. Мы его выбрали, и мы им идем. И его надо пройти. Сейчас трудно, а, может быть, будет еще труднее. Но это жизнь, она так устроена: при рождении никто никому гарантийного талона на бесконечное счастье не давал. Особенно в этой несчастной части планеты. Но идти нужно просто потому, что после нас останутся наши дети, и если не дойдем мы, то идти придется им. А нам, наверное, очень бы хотелось сделать это самим и уже следующим поколениям дать тот самый «гарантийный талон». Пусть и весьма условный.

Каждый прожитый год — это год нашей жизни. Из жизни, как из песни слов — ничего не выкинешь. Было в нем и многое неподъемно трудное и тяжелое. А было и то, что было нужно и необходимо. И, как бы то ни было, он пережит, пройден, а, значит, вместе с ним пройдена и еще одна часть того самого пути.

2022 может оказаться совсем не легче, давайте это допускать. А может стать счастливым — мы все этого хотим. Мы желаем друг другу «счастья», «улыбок» и «хорошего настроения», порой забывая, что это все — надстройки, что они не прикладываются человеку по умолчанию, а являются результатом усилий.

Фундамент же всего в том, что счастливым может быть только человек, являющийся собой в лучшем смысле. Целей добивается тот, кто является сам собой. Имеет те самые цели, стержень, принципы, моральную основу, понимает свой смысл.

И, с учетом того, что мы не знаем, каким будет наше ближайшее будущее, именно этого, в первую и главную очередь, я хочу пожелать всем нам и каждому в отдельности — оставаться собой.

Остальное приложится.

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