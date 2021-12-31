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Старейший цементный завод Беларуси не признали памятником архитектуры

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  • 31.12.2021, 16:17
  • 4,970
Старейший цементный завод Беларуси не признали памятником архитектуры
Фото: obukhovich.by

Теперь ему грозит снос.

Зданием цементного завода в Красносельском (Волковысский район) отказали в придании статуса историко-культурной ценности, пишет nashaniva.com. Теперь зданиям бывшего завода грозит снос.

Члены областного "совета" по вопросам историко-культурного наследия 21 декабря выезжали в Красносельский. Там они осмотрели здания, встретились с представителем собственника («Красносельскстройматериалы») и провели выездное заседание. В результате внести комплекс в список наследства отказались.

Областной совет уже рассматривал вопрос завода в Красносельском 23 ноября. Тогда авторы предложения получили ответ: доработать материалы.

Завод соорудили в 1914 году с элементами стиля северного модерна. Его возвели возле месторождения мелки под военные нужды перед Первой мировой. Цемент понадобился на постройку 13 фортов и 30 опорных пунктов Гродненской крепости. Завод закрыли в конце 90-х. Он был официально объявлен закрытой зоной в связи с аварийным состоянием.

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