Какие регионы Беларуси лидируют по вакцинации от COVID-19? 31.12.2021, 16:34

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Данные Минздрава.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси прошли 3 миллиона 719 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрав, пишет zerkalo.io. Лидирует по этому показателю находится Минск, а в аутсайдерах значится Витебская область.

Как уточняют в ведомстве, получили первую дозу вакцины больше 4 миллионов 842 тысяч человек. Из них 3 миллиона 719 тысяч прошли полный курс вакцинации.

В Минске полную вакцинацию прошли, по данным Минздрава, больше 740,6 тысячи человек, в Гомельской области — больше 628,2 тысячи, а в Минской — больше 477,9 тысячи. Отстает по этому показателю Витебская область — больше 403,5 тысячи. В Брестской области полную вакцинацию прошли больше 476,2 тысячи человек, в Гродненской — больше 450 тысяч, а в Могилевской — 450,4 тысячи.

В ведомстве отмечают, что полную вакцинацию сделали 39,8% населения.

Одну дозу вакцины получили больше 1,5 тысячи подростков в возрасте 12−17 лет, уточняют в Минздраве.

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